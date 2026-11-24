Akçakoca ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı eğitimi

Akçakoca'da anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerin amacı, çocuklarda erken yaşta sağlıklı diş bakımı alışkanlığı kazandırmak ve ağız sağlığının korunmasına yönelik farkındalığı artırmaktır.

Eğitimin hedefleri:

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen program, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini sağlamayı, doğru bakım alışkanlıklarını erken yaşta edinmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın uzun vadede ağız sağlığı sorunlarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Bu kapsamda Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı ile Beyören İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. İlçe sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürerek benzer eğitimleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Yerel sağlık yetkilileri, erken yaşta verilen bilgilendirmenin hem bireysel bakım alışkanlıklarını değiştireceğini hem de toplumsal düzeyde ağız sağlığı maliyetlerini düşürebileceğini vurguladı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ANAOKULU VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.