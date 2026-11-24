Törenin başlangıcı

Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları Saray Bahçesi’nde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kahraman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Anma ve vefa

Törende, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve hayatını kaybeden eğitimciler saygı, rahmet ve minnetle yâd edildi. Katılımcılar, mesleğin toplumdaki yeri ve eğitim hizmetine adanmışlık temalarını vurgulayarak anma törenine katılım gösterdi.

Programın devamı

Kutlama programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenecek yemin töreni ve koro konseriyle devam edecek. Salon etkinlikleri, törene katılan öğretmen ve yöneticilerin bir araya gelerek mesleki dayanışmayı pekiştirmesine olanak tanıyacak.

Öğretmenler gününün anlamı

24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu tür törenler, eğitimin toplumsal önemini hatırlatırken öğretmenlere yönelik saygı ve minnet duygusunu somutlaştırıyor. Bayburt’taki tören de, geleneksel anma ritüelleri ve program akışıyla bu amaç doğrultusunda düzenlendi.

BAYBURT’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI