Akçakoca'da step aerobikle organ bağışı ve meme kanseri bilinci yükseliyor

sağlık ekiplerinden step aerobik sırasında bilgilendirme

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadınlara yönelik organ bağışı ve meme kanseri taraması konusunda farkındalık çalışması yaptı. Etkinlik, Akçakoca Gençlik Merkezi bünyesindeki Çuhallı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Step Aerobik kursuna katılan kursiyerlere yönelik gerçekleştirildi.

etkinlik içeriği ve amaçları:

Program kapsamında katılımcılara organ bağışının önemi, bağış süreci ve yasal prosedürler hakkında bilgi verildi. Sağlık çalışanları, organ bağışının toplumsal etkisini anlatarak, katılımcıların sorularını yanıtladı ve sürecin şeffaflığını vurguladı.

meme kanseri taramaları ve materyal dağıtımı:

Etkinlikte ayrıca meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü üzerinde duruldu. Kursiyerlere düzenli taramanın önemi anlatıldı ve konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık artırılmaya çalışıldı.

beklenen etkiler ve takip:

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bu çalışması, sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesine ve kanser taramalarının öneminin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ekipler, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE SAĞLIK EKİPLERİ, KADINLARA YÖNELİK ORGAN BAĞIŞI VE MEME KANSERİ TARAMASI KONUSUNDA FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.