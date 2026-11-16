Gaziantep'te kışın şifa sofrası: paça ve beyran bir arada

Gaziantep'in kış sofrası:

Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte paça ve beyran yeniden öne çıktı. Soğuk havalarda hem enerji vermesi hem de toplum içinde 'şifa' niyetiyle tüketilmesi nedeniyle vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren paça ve beyran satan işletmelerin yolunu tutuyor. Kent merkezinde anne ve kızının aynı masada paça içtiği görüntüler de kış döneminin geleneksel rutininin sembolleri arasında yer alıyor.

hazırlık süreci ve malzemeler:

Her iki lezzetin hazırlanışı emek ve zaman gerektiriyor. Kazanda ortalama 12 ila 16 saat boyunca pişirilen kemik suyu; ayak, dil, beyin, yanak gibi parçalarla bir araya getiriliyor. Serviste ise sarımsak ve kırmızı pul biber standart tatlandırıcılar olarak kullanılıyor. Bu yöntemle elde edilen yoğun su ve et lezzeti, soğuk günlerde iç ısıtan bir deneyim sunuyor.

İşletme sahibi Uğur Dertli hazırlık süreleri hakkında bilgi verirken hazırlığın meşakkatli olduğuna dikkat çekti: Kellemiz ortalama 14 saat pişiyor, beyranın eti yaklaşık 11 saat, suyu ise kemikle birlikte 9 saat kaynatılıyor. Bu uzun kaynatma sürecinde suyun özleştiğini ve karakteristik tadın oluştuğunu vurguladı.

kültür ve tüketici deneyimleri:

Dertli, Gaziantep'te sabah paça ve beyran tüketmenin bir kültür olduğunu belirtti; güne ciğer, beyran ve paçayla başlama alışkanlığının nesiller boyu sürdüğünü anlattı. Çocukluğundan beri paça tükettiklerini, soğuk algınlığı durumlarında ailelerin doktora gitmek yerine paça yapılmasını tercih ettiğini söyledi. Paçanın içinde kolajen kaynağı olarak özellikle ayak parçasının bulunmasının önemine işaret etti ve Antep paçasının dil, yanak ve beyinden oluşan karışımıyla ayırt edildiğini aktardı.

Müşteriler de bu yaklaşımı doğruluyor. Kübra Türkoğlu ise kızıyla birlikte paça ve beyranı sıklıkla tükettiklerini; hasta olduklarında buraya geldiklerini, et ve et suyunun bağışıklığı güçlendirdiğine inandıklarını söyledi. Türkoğlu, 'Asıl Gaziantepliler bilir ki ilaç paça ve beyrandır' ifadeleriyle kentin bu geleneğine vurgu yaptı. İşletmeler de kış aylarında satışlarda artış gördüklerini belirtiyor; müşterilerin hem lezzet hem de sıcaklık arayışı, paça ve beyranın tercih edilmesinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

GAZİANTEP'TE KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE KENTİN ÖNEMLİ LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN PAÇA VE BEYRANA İLGİ ARTTI.