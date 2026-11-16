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Kars çayı yeniden parlayacak: kolektör hattı tamamlandığında ne değişecek

Kollektör hattının tamamlanmasıyla Kars Çayı'nın kent içindeki kontrolsüz atık sorunundan arındırılarak pırıl pırıl akması ve çevre sağlığına katkı hedefleniyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars çayı yeniden parlayacak: kolektör hattı tamamlandığında ne değişecek

Kars çayı yeniden parlayacak: kolektör hattı tamamlandığında ne değişecek

Kars’ın ortasından kıvrılarak geçen Kars Çayı, kent içi altyapı çalışmalarının ilerlemesiyle temiz akışına kavuşması hedefleniyor. Şehir merkezini ikiye bölen bu doğal su kaynağının korunması için yürütülen işler, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık suların sağlıklı şekilde yönetilmesi amacı taşıyor.

proje ve yerinde inceleme:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi Kollektör Hattı çalışmaları devam ediyor. Çalışma sahasını ziyaret eden Vali Ziya Polat, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'dan projeye ilişkin teknik bilgiler aldı ve imalat sürecini yerinde inceledi.

beklenen etkiler ve hedefler:

Projenin tamamlanmasıyla atık suların kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasının önüne geçilmesi, toplanan atık suların arıtma tesisine ulaştırılarak sağlıklı şekilde arıtılması amaçlanıyor. Bu sayede Kars Çayı’nın atık su kaynaklı kirlilikten korunması ve su kalitesinin iyileşmesi hedefleniyor.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının kentin çevre sağlığına ve doğal güzelliğine doğrudan katkı sunacağını vurguluyor. Vali Polat da incelemeler sırasında projedeki ilerleyişi değerlendirerek sahadan ayrıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kars Çayı'nın sadece ekosistem açısından değil, kent yaşamının estetiği ve halk sağlığı açısından da olumlu etkiler göstermesi bekleniyor.

KARS’IN ORTASINDAN YILAN GİBİ KIVRILARAK GEÇEN KARS ÇAYI’NIN, YAPIMI DEVAM EDEN ATIK SU TOPLAMA VE...

KARS’IN ORTASINDAN YILAN GİBİ KIVRILARAK GEÇEN KARS ÇAYI’NIN, YAPIMI DEVAM EDEN ATIK SU TOPLAMA VE ARITMA TESİSİ KOLLEKTÖR HATTI’NIN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE PIRIL PIRIL AKMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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