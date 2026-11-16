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İncirliova Belediyespor namağlup çıkışını sürdürdü, hedefler yükseliyor

İncirliova Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 6 haftada namağlup kalarak 12 puanla 3. sırada; Başkan Kaya takıma güvendiğini söyledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İncirliova Belediyespor namağlup çıkışını sürdürdü, hedefler yükseliyor

ligde ilk performans:

İncirliova Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde ilk altı haftayı namağlup geçirerek dikkati çekti. Kırmızı-Beyazlılar, topladıkları 12 puan ile ligin ilk sıraları arasında yer alıyor ve şu an için 3. sırada bulunuyor.

Geçen sezon Süper Amatör Lig'de elde edilen başarıyı bu sezon da sürdüren ekip, ligdeki istikrarlı başlangıcıyla dikkat çekiyor. Son maçta 1965 Nurlupınar ile oynanan mücadele 0-0 sona erdi; maçta birçok gol pozisyonu değerlendirilemedi ancak takımın savunma ve disiplin performansı takımın genel tablosunu korudu. Maç boyunca ortaya konan mücadele, tribünlerden büyük alkış aldı.

başkan kaya'nın değerlendirmesi:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, takımın bu performansından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Kaya, takımın her maçta yüreğini ortaya koyduğunu belirterek, "Her maçı yüreğini ortaya koyarak oynayan çok güzel bir takımımız var. Son maçta taraftarın da takımı sahiplendiğini gördük" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, yönetim olarak kulübün arkasında olduklarını ve ilçenin bu değerine sahip çıkıldığını söyledi. Sezon başında kurulan kadronun ve teknik ekibin özverili çalışmasının altını çizen Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şuana kadarki performansımızla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde de iddialı olduğumuzu gösterdik. Bu takım sezon sonunda daha güzel işlere imza atacak."

destek ve beklentiler:

Kaya, birlik ve beraberliğin sezon sonuna kadar sürdürüleceğine inandığını belirtti ve taraftar, teknik kadro, futbolcular, destekçiler ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Başkanın mesajı kulüp çevresinde moral ve güveni pekiştirirken, takımın hedefi sezon boyunca aynı disiplin ve mücadeleyi sürdürmek olarak öne çıkıyor.

İncirliova Belediyespor'un ligin geri kalan bölümünde sergileyeceği performans, hem puan tablosundaki konumu hem de ilçede yarattığı heyecan açısından yakından izlenmeye devam edecek.

BAŞKAN KAYA: &quot;BU TAKIM SEZON SONUNDA DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAK&quot;

BAŞKAN KAYA: "BU TAKIM SEZON SONUNDA DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAK"

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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