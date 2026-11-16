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Beşpınar vadisinde rahvan atları geleneksel coşkuyla yarıştı

Adıyaman'da Beşpınar Vadisi'nde düzenlenen rahvan atlı binicilik yarışları, yoğun katılımla gerçekleşti; dereceye giren sporcular kupa ve ödül aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beşpınar vadisinde rahvan atları geleneksel coşkuyla yarıştı

Beşpınar vadisinde rahvan atları geleneksel coşkuyla yarıştı

Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Rahvan Atlı Binicilik Yarışmaları, Beşpınar Vadisi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, il genelinden gelen binicilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

yarışmanın düzenlenişi ve katılım:

Yarışmalar Adıyaman Valiliği koordinasyonunda ve Adıyaman 02 Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlendi. Biniciler dereceye girebilmek için parkurda performans sergiledi; izleyiciler de gün boyunca etkinliği ilgiyle takip etti.

ödüller ve valilik açıklaması:

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödüller, Vali Vekili Nurettin Yavuz ve Vali Yardımcısı Bilal Göksun tarafından takdim edildi.

Nurettin Yavuz etkinliğin kültürel önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Asırlardır yaşatılan bu güzel geleneğin Beşpınar Vadisi’nde böylesine büyük bir coşku ve katılımla hayat bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Valimiz Abdullah Küçük’ün riyasetinde, Adıyaman’ımızın kültürel değerlerini ve geleneksel sporlarını yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçenlere ve coşkusuyla bu güzel etkinliğe renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"

Etkinlik, rahvan atçılığının Türk milletinin köklü tarihini ve geleneksel spor mirasını yansıtan değerini bir kez daha ortaya koydu.

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN GELENEKSEL RAHVAN ATLI BİNİCİLİK YARIŞMALARI, VATANDAŞLARIN YOĞUN...

ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN GELENEKSEL RAHVAN ATLI BİNİCİLİK YARIŞMALARI, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA BEŞPINAR VADİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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