Adana'da ciğer sabahları ritüel haline geldi

Adana'da ciğer tüketiminin nabzı

Adana, kebapla birlikte anılan kentler arasında öne çıkarken ciğer de şehirde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun talep görüyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur kentte günlük ciğer tüketiminin 1 ton 200 kilo civarında olduğunu belirtiyor.

Günlük tüketim ve tedarik:

Yağmur, tüketimin yarısının Gaziantepten karşılandığını, kalan kısmın ise Adana'daki et kombinalarından temin edildiğini aktardı. Ayrıca kasaplardaki ciğer fiyatlarının ortalama olarak kiloda 1.200 liraya kadar çıktığını söyledi. Bu rakamlar, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde restoranların ciğer bulmakta zorlandığını da gösteriyor.

Sokaktan restorana sabah ritüeli:

Adana'da ciğer geleneği sabaha karşı 05.00'te başlıyor; vatandaşlar kahvaltıyı ciğerle yapmayı tercih ediyor. Özellikle Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı çevresindeki lokantalar, il içinden ve dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Müşteriler de bu alışkanlığı canlı tutuyor. Büyük Saat'e ciğer yemeye gelen Mehmet Aksoy, aslen Şanlıurfalı olduğunu ama İzmir'de yaşadığını söyleyerek 'Bavulum bagajda, uçaktan indim, direkt buraya geldim' dedi ve mekânın ambiyansını överek tavsiye etti. Ankara'dan gelen Mustafa Erkuş ise 'Gece 03.00'te yola çıktık, Ankara'da böyle bir yer yok' sözleriyle şehre yapılan ziyaretlerin ciğer için de yönlendirildiğini anlattı.

Ayrıca Beyza Yavuztürk gibi et yemeyenlerin bile Adana ciğerini denedikten sonra beğenebildiği, mekanlarda kuyrukların oluştuğu yorumları, ciğerin şehirdeki sosyal ve turistik önemini vurguluyor. Tüm bu öğeler, Adana'da ciğerin sadece bir yemek değil, yerel bir ritüel ve misafirlere sunulan bir kültür unsuru olduğunu gösteriyor.

KEBAP DENİNCE İLK AKLA GELEN KENTLERDEN BİRİ OLAN ADANA'DA CİĞER TÜKETİMİ DE DİKKAT ÇEKİYOR. ADANA'DA CİĞER, HEM İL İÇİNDEN HEM DE İL DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖZELLİKLE BÜYÜK SAAT'TEKİ RESTORANLARDA TÜKETİLİYOR.