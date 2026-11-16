manisa'da yapay zeka ile çocuklara yönelik risk tespiti güçlendiriliyor

manisa'da çocuk koruma çalışmalarının öncelikleri:

Manisa'da çocukların dijital bağımlılık, zararlı madde kullanımı ve diğer sosyal risklerden korunmasına yönelik çalışmalar, Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantısında detaylandırıldı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve yargı birimleri temsilcileri katıldı. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleri vurgulandı.

SORİ uygulamasıyla erken tespit mekanizması:

Gündemin önemli başlıklarından biri, Manisa Valiliği Bağımlılığı Önleme Eylem Planı kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli SOSYAL RİSK İNDEKSİ (SORİ) uygulamasıydı. Toplantıda, SORİ'nin mevcut durumun analiz edilmesi, risklerin erken belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan desteklerin tespit edilmesine katkı sunduğu belirtildi. Uygulama, dijital dünyanın getirdiği riskleri ve dijital bağımlılığı izlemenin yanı sıra zararlı madde kullanımına yönelik uyarı mekanizmalarının işletilmesine de olanak tanıyor.

Yetkililer SORİ'nin kurum sorumluluklarını ortaya koyma ve müdahale süreçlerini hızlandırma potansiyelini ön plana aldı. Bu sayede risklerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilmesi ve çocuklara zamanında destek sağlanması amaçlanıyor.

koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması:

Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbirlere ilişkin veriler paylaşıldı ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Yönlendirme tedbirleri kapsamında korunma ihtiyacı tespit edilen çocukların kolluk kuvvetleri tarafından İlk Kabul Şehzadeler Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edilmesine ilişkin süreçler görüşüldü. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen SED hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik Okul Destek Projesi (ODES) sunumu yapıldı; projenin eğitim desteği ve gelişim katkısına dikkat çekildi.

Vali Vahdettin Özkan, çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin erken aşamada tespit edilmesinin ve zamanında müdahalenin önemine vurgu yaptı. Özkan, "Çocuklarımızın risklere daha az maruz kalması için belirlediğimiz yol haritasını etkin şekilde uygulamamız gerekiyor." diyerek, ailelerin, öğretmenlerin ve aile hekimlerinin yürütülen çalışmaların en önemli paydaşları olduğunu hatırlattı. Ayrıca çocuk koruma çalışmalarının yalnızca kamu kurumlarının görevi olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Toplantı, gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerin ve kurum temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. Elde edilen tespitler ve planlanan adımların önümüzdeki dönemde uygulamaya geçirilmesiyle SORİ ve diğer tedbirlerin sahada etkisinin takip edilmesi hedefleniyor.

MANİSA’DA ÇOCUKLARIN DİJİTAL BAĞIMLILIK, ZARARLI MADDE KULLANIMI VE SOSYAL RİSKLERDEN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI. VALİ VAHDETTİN ÖZKAN, YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOSYAL RİSK İNDEKSİ (SORİ) UYGULAMASIYLA RİSKLERİN ERKEN TESPİT EDİLEREK ÇOCUKLARA ZAMANINDA DESTEK SAĞLANACAĞINI VURGULADI.