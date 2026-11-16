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Kışın ilk kokusu tezgâhta: 36 yıllık kestaneci iş başında

Gaziantep'te 36 yıldır kestane satan Mesut Yalçın, Nazilli'den getirdiği iki çeşit kestaneyle kış sezonunu açtı; pişmiş kestane kilosu 900 lira.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışın ilk kokusu tezgâhta: 36 yıllık kestaneci iş başında

kış tezgâhı açıldı:

Gaziantep’te uzun yıllardır kestane satıcılığı yapan Mesut Yalçın, kış sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhını yeniden kestaneyle doldurdu. Şehirde kışın ilk kokusunu dağıtan tezgâh, sokakların kış ritüellerinden biri haline geliyor.

yıl boyunca süren esnaflık:

Yalçın, aynı çarşıda 36 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, kış aylarında kestane; yazın ise meyve şerbeti, limonata ve portakal sattığını söyledi. Sezonluk değişim, hem iş modelini hem de müşteri profilini şekillendiriyor.

İyi kestane yuvarlak ve ince kabuklu olur diyen Yalçın, müşterilerine doğru seçimi yapmaları konusunda bilgi veriyor ve ürünün taze olmasına özen gösterdiklerini ifade ediyor.

çeşit, menşei ve fiyat bilgisi:

Bu yıl tezgâhta bulunan iki tür kestanenin karayişi ve Aydın şekercisi olduğunu aktaran Yalçın, kestanelerinin kaynağını Nazilli olarak açıkladı. Bursa kestanesi de bulunsa da kendileri Nazilli kestanelerini daha kaliteli bulduklarını vurguladı.

Fiyatlandırmada ise şu an için pişmemiş kestanenin kilosu 450 lira, pişmiş kestanenin kilosu 900 lira olarak belirtiliyor. Yalçın, sezon yeni başladığı için talebin artmasını beklediklerini söyledi.

Gaziantep&#039;te 35 yıllık kestaneci kış sezonunu açtı

Gaziantep'te 35 yıllık kestaneci kış sezonunu açtı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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