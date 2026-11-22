Akçakoca'da u14 Türkiye oryantiring şampiyonası tamamlandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen 2026-2027 sezonu U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Organizasyona 34 ilden 92 kulüp ve bin 84 sporcu katıldı.

Katılım ve organizasyon:

Yarışma, genç sporcuları bir araya getiren kapsamlı bir etkinlik olarak kayda geçti. Kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüller tören alanında verildi; ödül takdiminde protokol üyeleri hazır bulundu. Törene, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler katıldı.

Protokol konuşmaları ve vurgular:

Vali Mehmet Makas törende sporcuları tebrik ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Oryantiring Federasyonu, antrenörler ve görevlilere teşekkür etti. Makas ayrıca dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. Etkinlik, gençlerin spor gelişimi ve kulüpler arası rekabet açısından önem taşıyan bir adım olarak değerlendirildi.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİ, 2026-2027 SEZONU U14 TÜRKİYE ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 1. KADEME YARIŞMASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 34 İLDEN 92 KULÜP VE BİN 84 SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYON, DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.