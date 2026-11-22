ilk yarı özeti

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor'un karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın açılış golü erken geldi ve müsabakanın geri kalan bölümünde Eyüpspor zaman zaman etkili ataklar geliştirse de skoru değiştiremedi.

gol ve kritik müdahaleler:

Maçın 5. dakikasında Pina'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan kafa vuruşunu filelerle buluşturdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda Eyüpspor adına kaleci Emre Bilginin refleks kurtarışları öne çıktı; 9. dakikada Saviolo'nun, 17. dakikada Muçi'nin ve 31. dakikada Onuachu'nun etkili denemelerinde topu kornere veya kontrol altına alarak tehlikeleri savuşturdu.

25. dakikada Muçi'nin ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu sonrası top kaleci Emre Bilgin'den döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarı genelinde ev sahibi takım erken gelen golün verdiği avantajla kontrollü bir oyun sergiledi, Eyüpspor ise zaman zaman ceza sahası çevresinde tehlikeler yarattı ancak skoru eşitleyemedi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cabral, Melih Kabasakal, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Ali Habeşoğlu. Teknik Direktör: Thomas Reis

Eyüpspor: Emre Bilgin, Sadia, Anıl Yaşar, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Kaan Demir, Costa, Raux Yao, Hamza Akman, Ahmed Abdullahi. Yedekler: Umut Keseci, Arda Yavuz, Yusuf Barası, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Musa Eren Karakaş, Halil İbrahim Balta, Michalak. Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Ozan Tufan (dk. 5) (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.