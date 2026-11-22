Çeşme deplasmanda rahat galibiyetle sezona ısındı

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup karşılaşmasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik'i 4-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeşilyurt Sahası'ndaki mücadelede Çeşme ekibi üç puana uzanırken, ev sahibi takım henüz puanla tanışamadı.

Maçın gelişimi:

Karşılaşmaya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 13. dakikada Yiğit Erca'nın uzaktan attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Çeşme, 75. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Cihangir Özer'in kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Son bölümde skoru belirleyen goller gelerek ev sahibi savunmasının direnci kırıldı.

Goller ve dakikalar:

Maçta gol perdesini açan isim Yiğit Erca oldu (13'). İlerleyen dakikalarda Çeşme savunma güvenliği ve hücum organizasyonlarıyla rakip kaleyi zorladı. 75. dakikada Cihangir Özer kafa golüyle durumu 2-0 yaptı, 83. dakikada Alperen Yiğit Bağır farkı üçe çıkardı. Eski İzmir Gençlik, 85. dakikada Yiğit Alpaslan Yarımoğlu ile farkı ikiye indirse de, 90+2. dakikada Yiğit Çıplak son sözü söyleyerek skoru 4-1 yaptı.

Çeşme Belediyespor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, maç boyunca rakip kaleye yönelik net pozisyonlar ve etkili kanat kullanımının karşılığını aldı. Ev sahibi ekip ise aradığı ilk puanı henüz bulamadı ve savunmada çözülmesi gereken boşluklar ortaya çıktı.

ÇEŞME BELEDİYESPOR, DEPLASMANDA ESKİ İZMİR GENÇLİK’İ 4-1 MAĞLUP ETTİ