Alaçatıspor son nefeste mağlup oldu
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 5. haftasında oynanan mücadelede Alaçatıspor, sahasında lider Balçova Termalspor ile karşılaştı. Karşılaşma konuk ekibin son dakikada bulduğu golle 2-1 sona erdi.
maçın golleri ve ilk yarı:
Maça hızlı başlayan Balçova Termalspor, 3. dakikada Güray Gazioğlu’nun golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve ev sahibi takım beraberlik arayışını ikinci yarıya taşıdı.
ikinci yarı ve son anlarda gelen karar:
İkinci yarıya etkili başlayan Alaçatıspor, 48. dakikada Nurullah Özdicle’nin golüyle skoru eşitledi: 1-1. Maçın kaderi ise uzatma dakikalarında belli oldu; Balçova Termalspor’un 90+2. dakikada bulduğu golle mücadele 2-1 sona erdi.
Bu sonuçla Balçova Termalspor puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Alaçatıspor ise 10 puanda kalarak grup ikinciliğini korudu.
ALAÇATISPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI LİDER BALÇOVA TERMALSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU
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