Hadergjonaj: oyuncular sahada sorumluluk almalı

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya son dakikada yediği serbest vuruş golüyle 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan takımın tecrübeli savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj, karşılaşmanın genelinden büyük hayal kırıklığı duyduklarını söyledi.

maçın kırılma anları ve oyuncu bakışı:

Hadergjonaj, özellikle ikinci yarıda takımın topla oynama ve üretme yönünde iyi göründüğünü belirtti. "Çok hayal kırıklığına uğradım. Bence bu maçı kaybetmeyi hak etmedik" diye konuşan oyuncu, gol atılamamasına rağmen son dakikada gelen serbest vuruş golünün hak edilmediğini savundu. Ayrıca, "Yarından itibaren devam etmemiz ve bunu tersine çevirmemiz gerekiyor çünkü iyi bir modda değiliz" diyerek takımın psikolojisine ve acil toparlanma ihtiyacına dikkat çekti.

eskiden takımına gol attı ama puan alamadı:

Eski kulübü Kasımpaşa'ya gol atmasının hatırlatılması üzerine Hadergjonaj, İstanbul'da geçirdiği dönemden güzel anılar taşıdığını ve "kızım da İstanbul'da doğdu" ifadelerini kullandı. Ancak bu golün sonuç üzerinde etkisi olmadığını vurgulayarak, "Golümün önemi yok, puan alamadık. 3 puan istiyordum. Onu alamadık, en azından 1 puanı alamadık" dedi.

Hadergjonaj ayrıca takımın yeni teknik direktörü Uğur Uçar hakkında da olumlu görüşler paylaştı. Uçar için "Bence iyi bir futbol oynatıyor, fikirlerini vermeye çalıştı" ifadesini kullanan oyuncu, Çorum'da sağladığı başarıyı örnek vererek teknik adamın saha oyununa dair net bir vizyona sahip olduğunu belirtti. Hadergjonaj, "Bence bunu bugün biraz gördük ama kesinlikle daha iyi olacağız" diyerek önümüzdeki maçlarda gelişme beklediklerini söyledi.

Tecrübeli savunma oyuncusu, takımın özgüvenini geri kazanmasının ve bu sayede puan almalarının önemine değinerek, cuma günü Konya'ya karşı oynanacak iç saha maçını bir fırsat olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Corendon Alanyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kasımpaşa mağlubiyetiyle büyük hayal kırıklığına uğradıklarını ve futbolcular olarak sorumluluk alarak ligdeki durumlarını tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi.