Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri için fırtına uyarısında bulundu. Kurumun açıklamasına göre bölgede güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Etkilerin başlangıcı ve süresi:

Açıklamada, uyarının 23 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başladığı ve özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği belirtildi. Fırtınanın 24 Kasım Salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Olası etkiler ve yetkili uyarısı:

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

METEOROLOJİ, DÜZCE, ZONGULDAK VE BARTIN KIYILARINDA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINAYA KARŞI UYARIDA BULUNDU. 23 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK FIRTINANIN HIZININ SAATTE 75 KİLOMETREYE ULAŞABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.