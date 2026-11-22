Eski MHP Korkuteli ilçe başkanı Medine Yapılmışev vefat etti

Eski MHP Korkuteli ilçe başkanı Medine Yapılmışev, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti; 2017'den Nisan 2025'e kadar partide görev yaptı.