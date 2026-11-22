Eski MHP Korkuteli ilçe başkanı Medine Yapılmışev hayatını kaybetti
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Siyasi kariyeri:
Yapılmışev, 2017'de MHP Korkuteli İlçe Başkanlığına atandı. 2020'de yapılan kongrede delegelerin oylarıyla başkan seçildi ve 2023'te yeniden güven tazeledi. Nisan 2025'te ilçe başkanlığı görevini devrederek, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş'in başdanışmanı oldu.
Mesleki yaşamı:
İl teşkilatında görev üstlendikten sonra da avukatlık mesleğini Korkuteli'nde sürdürmüştü.
AV. MEDİNE YAPILMIŞEV VEFAT ETTİ
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