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Akdağ Yaylası'nda diyabet kampı gençlere yaşam becerisi ve dayanışma kazandırdı

Samsun Ladik'te düzenlenen kampta 92 genç, teorik ve pratik eğitimlerle ve sosyal etkinliklerle diyabet yönetiminde deneyim kazandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akdağ Yaylası'nda diyabet kampı gençlere yaşam becerisi ve dayanışma kazandırdı

Gençler eğitim ve sosyal etkinliklerle güçlendi

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda gerçekleştirilen Diyabet Farkındalık Kampı-3, diyabetle yaşayan çocuk ve gençleri bir araya getirdi. Etkinlik hem sağlık odaklı eğitimler hem de sosyal programlarla zenginleştirildi.

Kamp programı ve uygulamalar:

Kamp süresince katılımcılara yönelik hem teorik hem de pratik diyabet eğitimleri verildi. Ayrıca el sanatları, spor, müzikli eğlence, tiyatro, salon oyunları, trekking, kamp ateşi ve ara öğün atölyesi gibi çeşitli etkinliklerle gençlerin günlük yaşamda diyabet yönetimini uygulayarak öğrenmeleri amaçlandı.

Katılım, hedefler ve elde edilen kazanımlar:

Etkinliğe Düzce Üniversitesi dışında Hitit Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi de katılım sağladı. Kamp iki devre halinde yürütüldü; toplam 26 sağlık ve aktivite personeli görev aldı ve 92 genç programa katıldı. Organizasyonun öncelikleri arasında katılımcıların öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve günlük hayatta diyabet yönetimine ilişkin pratik deneyim kazanmaları yer aldı.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, kampın yalnızca diyabet bakımı konusunda bilgi vermekle kalmayıp, çocuklar ve bakım verenlerin kişisel gelişimine de katkı sunduğunu belirtti. Arslanoğlu, bu tür kampların diyabetle yaşayan çocuklar ve aileleri için iletişim, deneyim paylaşımı ve dayanışma açısından önemli bir ortam oluşturduğunu ve kampın son yıllarda gerçekleştirilen en büyük diyabet gençlik kamplarından biri olduğunu vurguladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN DİYABET...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN DİYABET FARKINDALIK KAMPI-3, DİYABETLE YAŞAYAN GENÇLERE HEM EĞİTİM HEM DE SOSYAL ETKİNLİKLERLE DOLU BİR KAMP DENEYİMİ SUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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