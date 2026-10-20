Akdağmadeni'de okuma heyecanı: 14 yayınevi ve yaklaşık 10 bin kitap bir arada

Akdağmadeni kitap günleri başladı

Akdağmadeni Belediyesi, Akdağmadeni Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, bu yıl 4'üncüsü olarak Belediye Konferans Salonu'nda kitapseverleri ağırlamaya başladı. Etkinliğin temel amacı, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve öğrenciler ile vatandaşları kitaplarla buluşturmaktır.

açılış ve katılımcılar:

Açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve öğrenciler katıldı. Tören, yerel yönetim ile eğitim kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak duyuruldu.

yayınevleri, kitap sayısı ve ziyaretçi hedefi:

Etkinlikte 14 yayınevi ve yaklaşık 10 bin kitap yer alıyor; farklı türlerdeki eserler okuyucularla buluşuyor. Yazarlar ve şairler de kitapseverlerle bir araya gelme fırsatı buluyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden Akdağmadeni Kitap Günleri, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN AKDAĞMADENİ KİTAP GÜNLERİ, BELEDİYE KONFERANS SALONU’NDA KİTAPSEVERLERİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI.-