Kültepe’de ilk kez helenistik döneme ait mozaik döşemesi ve dört kültür tabakası ortaya çıktı

Kültepe'de helenistik döneme ait mozaik gün yüzüne çıktı

Kazıları 1948'de başlayan Kayseri Kültepe-Kaniş Örenyeri'nde yürütülen ortak çalışmalar, 78 yıllık kazı tarihinde bir ilke işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü iş birliğinde sürdürülen kazılarda, Helenistik Dönem'e tarihlenen mozaik döşemeli bir yapı ilk kez ortaya çıkarıldı.

Kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğündeki ekip, aynı alanda üst üste gelen dört ayrı Helenistik kültür tabakasını da tespit etti. Bu bulgu, yerleşimin söz konusu dönemde geçirdiği yapısal ve kullanım değişimlerinin katmanlar üzerinden izlenmesini mümkün kılıyor.

keşfin fiziksel özellikleri ve tarihleme:

Buluntular, yapının MÖ 323-30 yıllarını kapsayan Helenistik Dönem'e tarihlendiğini gösteriyor. Günümüze ulaşan mozaik döşemenin ölçüleri doğu-batı yönünde 163 cm, kuzey-güney yönünde 165 cm olarak kayıt altına alındı. Döşemenin çevresinde ele geçen parçalar, mozaiğin özgün hâliyle daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.

Kazılarda mozaik yapım tekniğine ilişkin ayrıntılar da belirlendi: zeminin tesviye edilmesinin ardından kırma taş ve ince topraktan oluşan bir temel hazırlandı, bunun üzerine küçük dere çakıllarından oluşan bir tabaka serildi. Döşeme malzemesi olarak seramik parçaları, kireç ve diğer yardımcı materyaller kullanılmıştır; bu veriler Helenistik dönem yapı ve döşeme tekniklerinin Kültepe özelinde daha ayrıntılı incelenmesine olanak sağlayacak.

dört kültür tabakası ve kazı perspektifi:

Alan içinde üst üste gelen dört Helenistik tabakanın belirlenmesi, yerleşimin bu dönemdeki oluşum ve dönüşüm sürecinin katmanlar üzerinden izlenebilmesini sağlıyor. Her tabakadan çıkarılan buluntuların mimari kalıntılardaki değişimlerle birlikte değerlendirilmesiyle Kültepe'nin Helenistik dönemi kronolojisinin daha ayrıntılı biçimde ortaya konması hedefleniyor.

Daha önce kazı ve araştırmalar ağırlıklı olarak Tunç Çağı'na odaklandığı için Helenistik döneme ilişkin bilgiler sınırlıydı; bu yeni bulgular, yerleşimdeki mekansal kullanım biçimlerinin anlaşılmasına katkı sunacak ve sonraki kazılarda alt tabakalara doğru yürütülecek sistematik araştırmaların yolunu açacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi sosyal medya üzerinden duyurarak çalışmanın Türkiye ile Güney Kore arasındaki bilimsel ve kültürel iş birliğinin önemli bir sonucu olduğunu vurguladı; Ersoy, kazı başkanı ve Türk–Güney Kore ortak araştırma ekibini tebrik etti ve Güney Koreli paydaşlara teşekkür etti.

Ortak kazılar, 2025 yılında Warşama Sarayı'nın doğusunda başlatıldı ve bu yıl ikinci sezonu tamamlandı. Proje kapsamında Helenistik tabakaların incelenmesini takiben Kaniş Krallığı'ndan Hitit Dönemi'ne uzanan daha alt tabakalarda da sistematik araştırmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Kültepe-Kaniş yerleşimi, MÖ 3. binyıldan Roma Dönemi'ne kadar kesintisiz bir geçmişe sahip olup, yukarı şehirde kraliyet sarayları ve tapınaklar; aşağı şehirde ise karum niteliğinde ticaret merkezleri barındırır. Yerleşimde ele geçirilen yaklaşık 23 bin 500 çivi yazılı kil tablet UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'nde yer alıyor. 2014'te UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kültepe'nin bugüne kadar yalnızca yaklaşık %5'i kazılmıştır.

Ortak kazılar ve çok disiplinli araştırmalarla Kültepe'nin farklı dönemlerine ilişkin bilimsel verilerin artırılması ve Türkiye ile Güney Kore arasındaki akademik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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