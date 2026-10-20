Gerede'de süslenmiş klasik otomobil Hacı Sadık Camii'ne bağışlandı

bağışın amacı ve sergileme:

Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen bir hayırsever, 1982 model klasik otomobilini Hacı Sadık Camii inşaatına destek vermek için cami derneğine bağışladı. Gelin gibi süslenen araç, bağışın ardından halkın görmesi için Gerede Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

müzayede ve gelirlerin kullanım amacı:

Bağışlanan araç, hayır amaçlı düzenlenecek bir müzayedeyle satışa çıkarılacak. Elde edilecek gelirlerin Hacı Sadık Camii inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Müzayede süreci ve satış koşulları dernek tarafından organize edilecek.

ilgilenenler nasıl ulaşır:

Araca talip olmak veya müzayede hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların Gerede İlçe Müftülüğü ya da Hacı Sadık Camii Derneği ile iletişime geçebileceği duyuruldu. Yetkililer, bağışın yerel cami inşaatına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

GEREDE İLÇESİNDE İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEYEN HAYIRSEVER, HACI SADIK CAMİİ İNŞAATINA DESTEK OLMAK AMACIYLA 1982 MODEL ARACINI CAMİ DERNEĞİNE BAĞIŞLADI