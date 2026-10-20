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Girit mirası Yunusemre’de festivalde yaşatılacak

Yunusemre Belediyesi, 24 Ekim Cumartesi saat 17.00'de 100. Yıl Meydanı'nda 'Köklerimiz Girit’te, Geleceğimiz Cumhuriyet’te' temalı Giritliler Kültür Festivali düzenliyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Girit mirası Yunusemre’de festivalde yaşatılacak

Giritliler Kültür Festivali hakkında:

Yunusemre Belediyesi, "Köklerimiz Girit’te, Geleceğimiz Cumhuriyet’te" sloganıyla Girit kültürünü gündeme taşıyacak bir kültür festivali düzenliyor. 24 Ekim Cumartesi saat 17.00'de başlayacak etkinlikler Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Festival öncesinde yapılan değerlendirme toplantısında program akışı, sergi ve atölye hazırlıkları ile kültürel mirasın korunması ele alındı.

Toplantı ve organizasyon katılımcıları:

Masya Toplantı Salonu'ndaki değerlendirme toplantısına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Giritliler Derneği Başkanı Gülseren Toker, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, müdürlük personeli ve basın mensupları katıldı. Toplantıda festival programının ayrıntıları ve görev dağılımı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Program ve sergi detayları:

Festival, Girit kültürünün tarihini, geleneklerini ve mutfak mirasını görünür kılmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, Mert Rüstem Koleksiyonundan seçkin parçaların yer alacağı sergiyi görebilecek. Gastronomi alanında Maria Ekmekçioğlu ve Nedim Atilla ile gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, Girit mutfağına özgü teknik ve lezzetleri katılımcılara aktaracak.

Etkinlik programında yazarlar Nesrin Uyar Ortam ve Hüseyin Türker, şair Gülizar Atan gibi isimlerin katılımıyla paneller veya okuma etkinlikleri planlanıyor. Sahne programı ise Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu konseri ve Girit halk oyunları gösterileriyle zenginleşecek; katılımcılara geleneksel Girit lezzetleri ikram edilecek.

Toplantıda vurgulanan temel hedef, Girit kültürel değerlerinin sadece bir günlüğüne sergilenmesi değil; gelecek kuşaklara aktarılacak, korunacak ve yaşatılacak bir miras olarak sürdürülebilir kılınması. Belediye yetkilileri ve dernek temsilcileri, festivalin bu amaç doğrultusunda planlandığını belirtti ve kamuoyunu etkinliğe davet etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN &quot;KÖKLERİMİZ GİRİT’TE, GELECEĞİMİZ CUMHURİYET’TE&quot; SLOGANIYLA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN "KÖKLERİMİZ GİRİT’TE, GELECEĞİMİZ CUMHURİYET’TE" SLOGANIYLA GİRİTLİLER KÜLTÜR FESTİVALİ DÜZENLENECEK. FESTİVAL ÖNCESİ ORGANİZASYON SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTIDA, GİRİT KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINA YÖNELİK ETKİNLİKLER ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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