Çayırova 7. kitap günleri öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Çayırova 7. kitap günleri öğrencilerle dolup taşıyor

Çayırova'da bu yıl yedincisi düzenlenen Kitap Günleri'nin ikinci günü, özellikle öğrencilerin yoğun katılımıyla devam etti. Etkinlik alanında onlarca yayınevi ve on binlerce kitap sergileniyor; çocuklardan gençlere, yetişkinlerden ailelere kadar geniş bir ziyaretçi kitlesi etkinlikte buluştu.

Yayınevleri ve içerik çeşitliliği:

Standlarda edebiyattan sınav hazırlık kitaplarına, çocuk yayınlarından gençlik romanlarına kadar farklı türlerde eserler yer alıyor. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarların kitaplarını inceleme ve doğrudan satın alma olanağı bulurken, yayınevleri de yeni yayınlarını tanıtma fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler ve okuma alışkanlıklarına etkisi:

Etkinliğe katılan öğrenciler, ilgi duydukları konularda kitap keşfetme ve okuma alışkanlıklarını güçlendirme imkânı buluyor. Öğrencilerin yoğun katılımı, ailelerin ve ilçe sakinlerinin ilgisiyle birleşerek kitapseverler için canlı bir ortam oluşturuyor.

Çayırova 7. Kitap Günleri, kitap stantlarının yanı sıra söyleşi ve etkinlik programlarıyla da ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Etkinlikler kapsamında yapılan söyleşiler ve atölyeler, katılımcıların kitaplarla kurduğu bağı derinleştiriyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler, 25 Ekim Pazar gününe kadar, her gün 09.30 ile 19.30 saatleri arasında Kitap Günleri'ni ziyaret edebilir.

ÇAYIROVA 7. KİTAP GÜNLERİ, ÇOCUKLAR VE GENÇLER BAŞTA OLMAK ÜZERE HER YAŞTAN KİTAPSEVERİN YOĞUN İLGİSİYLE DEVAM EDERKEN, ZİYARETÇİLER SEVDİKLERİ YAZARLARIN KİTAPLARINI İNCELEME FIRSATI BULUYOR.