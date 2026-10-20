Dolar 49,5655 +0,01%
Euro 55,6166 +0,06%
Bist 11.603,04 +1,51%
Altın Gram 6.585,57 -0,66%
EUR/USD 1,1216 -0,01%
Brent Petrol 111,28 +1,58%
--°

Bursa’nın hafızası sahnede: Yıldırım’da yakın geçmişin tanıkları anlatacak

Yıldırım Belediyesi'nin Bursa'nın Hafızası programı, kent tarihinin tanık isimlerini Alev Alatlı Merkezi'nde hemşehrilerle buluşturup hafızayı canlandıracak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bursa’nın hafızası sahnede: Yıldırım’da yakın geçmişin tanıkları anlatacak

Yıldırım'da kent hafızası yeniden canlanıyor:

Yıldırım Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştiren adımlarına bir yenisini ekleyerek Bursa'nın Hafızası başlıklı bir program başlatıyor. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik serisi, kent tarihine ve kültürüne katkı yapmış isimlerin anılarını ve deneyimlerini Bursalılarla buluşturmayı amaçlıyor.

Programın içeriği ve konuklar:

Seride yer alacak isimler arasında Nesibe Günalp Kal, Prof. Dr. Mustafa Kara, M. Safiyyüddin Erhan, Prof. Dr. Osman Çetin ve Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu bulunuyor. Etkinlikler, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve moderatörlüğünü Ahmet Şevki Şakalar üstlenecek. Katılımcıların anıları ve gözlemleri, Bursa'nın yakın geçmişine ait ayrıntıların yeniden gündeme gelmesini sağlayacak.

Kuşaklar arası bağın önemi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın kültürel mirasının yalnızca mekanlardan ibaret olmadığını vurgulayarak bu tür buluşmaların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu belirtiyor. Yılmaz, mirasın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti ve programa katkı sunacak konuklara ile emeği geçenlere teşekkür ederek tüm hemşehrileri etkinliklere davet etti.

Program, kent tarihinin sözlü belleğini kayıt altına alıp geniş kitlelerle paylaşma hedefi taşıyor; böylece geçmişin hikâyeleri, şehir gündemine yeniden kazandırılacak ve kuşaklar arası güçlü bir bağ kurulması sağlanacak.

HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA BURSA’NIN KÜLTÜR-SANAT HAYATINA CANLILIK GETİRİRKEN, KENT TARİHİNE...

HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA BURSA’NIN KÜLTÜR-SANAT HAYATINA CANLILIK GETİRİRKEN, KENT TARİHİNE DE IŞIK TUTAN YILDIRIM BELEDİYESİ, ÖNEMLİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATIYOR. ‘BURSA’NIN HAFIZASI’ PROGRAMI İLE KENT TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE KATKI YAPAN ÖNEMLİ İSİMLER BURSALILARLA BULUŞACAK.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi
images

Balaban muhtarlarla Ortaköy'de buluştu, kırsalın önceliklerini masaya yatırdı
images

Brüksel buluşması: Çiftçi güvenlik iş birliğini öne çıkardı
images

Enerji güvenliği sınavında dünya ve Türkiye'nin öncelikleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi