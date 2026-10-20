Bursa’nın hafızası sahnede: Yıldırım’da yakın geçmişin tanıkları anlatacak

Yıldırım'da kent hafızası yeniden canlanıyor:

Yıldırım Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştiren adımlarına bir yenisini ekleyerek Bursa'nın Hafızası başlıklı bir program başlatıyor. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik serisi, kent tarihine ve kültürüne katkı yapmış isimlerin anılarını ve deneyimlerini Bursalılarla buluşturmayı amaçlıyor.

Programın içeriği ve konuklar:

Seride yer alacak isimler arasında Nesibe Günalp Kal, Prof. Dr. Mustafa Kara, M. Safiyyüddin Erhan, Prof. Dr. Osman Çetin ve Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu bulunuyor. Etkinlikler, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve moderatörlüğünü Ahmet Şevki Şakalar üstlenecek. Katılımcıların anıları ve gözlemleri, Bursa'nın yakın geçmişine ait ayrıntıların yeniden gündeme gelmesini sağlayacak.

Kuşaklar arası bağın önemi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın kültürel mirasının yalnızca mekanlardan ibaret olmadığını vurgulayarak bu tür buluşmaların geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu belirtiyor. Yılmaz, mirasın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti ve programa katkı sunacak konuklara ile emeği geçenlere teşekkür ederek tüm hemşehrileri etkinliklere davet etti.

Program, kent tarihinin sözlü belleğini kayıt altına alıp geniş kitlelerle paylaşma hedefi taşıyor; böylece geçmişin hikâyeleri, şehir gündemine yeniden kazandırılacak ve kuşaklar arası güçlü bir bağ kurulması sağlanacak.

HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA BURSA’NIN KÜLTÜR-SANAT HAYATINA CANLILIK GETİRİRKEN, KENT TARİHİNE DE IŞIK TUTAN YILDIRIM BELEDİYESİ, ÖNEMLİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATIYOR. ‘BURSA’NIN HAFIZASI’ PROGRAMI İLE KENT TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE KATKI YAPAN ÖNEMLİ İSİMLER BURSALILARLA BULUŞACAK.