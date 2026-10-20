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İki kruvaziyerle Alanya'ya binlerce İngiliz ve ABD'li turist

Alanya Limanı'na sabah iki kruvaziyer yanaştı; 'Marella Discovery' ve 'Azamara Quest' ile toplam 2 bin 400 yolcu geldi, çoğunluğu İngiliz ve ABD'li.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İki kruvaziyerle Alanya'ya binlerce İngiliz ve ABD'li turist

Alanya limanında sabah yoğunluğu

Antalya'nın Alanya ilçesi, sabah saatlerinde iki kruvaziyerin yanaşmasıyla hareketlendi. Limana demirleyen 'Marella Discovery' ve 'Azamara Quest' isimli gemilerle birlikte toplam 2 bin 400 turist ilçeye giriş yaptı. Turistlerin büyük bölümü İngiliz ve ABD vatandaşı olarak kaydedildi.

gemi ve yolcu profili:

Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' Marmaris'ten hareket ederek Alanya Limanı'na geldi. Gemide, büyük bir kısmı İngiliz olmak üzere bin 727 yolcu ve 744 personel bulunduğu belirtildi. Marshall Adaları bayraklı, 181 metre uzunluğundaki 'Azamara Quest' ise Limasol'dan hareket ederek limana demirledi; gemide ABD'li 673 yolcu ve 395 personel yer aldı.

günübirlik ziyaret programı:

Gümrük işlemleri sonrası gemilerden ayrılan turistlerin Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ve ilçedeki diğer tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmelerinin beklendiği bildirildi. Ziyaretler günübirlik planlandığı için turistlerin akşam saatlerinde bölgelerinden ayrılarak gemilere dönüş yapacakları ve 'Marella Discovery'nin akşam Limasol'a, 'Azamara Quest'in ise Antalya'ya hareket edeceğinin öğrenildiği belirtildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE, ‘MARELLA DİSCOVERY’ VE ‘AZAMARA QUEST’ ADLI İKİ KRUVAZİYERLE...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE, ‘MARELLA DİSCOVERY’ VE ‘AZAMARA QUEST’ ADLI İKİ KRUVAZİYERLE ÇOĞUNLUĞU İNGİLİZ VE ABD’Lİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN 400 TURİST GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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