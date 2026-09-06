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Akdamar'da 14. yıl buluşması: barış için dua edildi

Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde düzenlenen 14. ayinde, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar barış ve esenlik için toplandı ve dua etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Akdamar'da 14. yıl buluşması: barış için dua edildi

Ayinin tamamlanması:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl gerçekleştirilen 14'üncü ayin sona erdi. Tören, adadaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından resmen başladı ve katılımcılar ibadetlerini tamamladı.

Katılımcılar ve ulaşım:

Ayine katılmak üzere Van'a gelen Ermeni din adamları ve ziyaretçiler, Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya götürüldü. Törende Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Peder Kirkor Damatyan ve Rahip Harutyun Damatyan hazır bulundu; din adamları ve ziyaretçiler arasında bir süre sohbet edildi.

Dua ve mesajlar:

Ayini, Amerika Doğu Bloğu Ruhani Önderi Piskopos Mesrup Barsamyan yönetti. Katılımcılar mum yakıp dua ederken, ilahiler okundu ve tören boyunca birlik vurgusu yapıldı. Maşalyan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede ibadet ettiklerini belirterek dünyanın çeşitli ülkelerinden—Amerika, Avrupa, Ermenistan ve İran dahil—hacılarının geldiğini söyledi.

Maşalyan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vali Ozan Balcı'ya teşekkür ederek, "Dileğimiz, her zaman barış ve esenlik olmasıdır" dedi ve bu yıl dünyanın barışı ile Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi için özel dua ettiklerini ifade etti.

Ayinin ardından katılımcılar adadan ayrılarak geri döndü; tören hem dinsel hem de kültürel bir buluşma olarak kayda geçti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİYLE YILDA BİR KEZ İBADETE AÇILAN VAN’DAKİ AKDAMAR...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİYLE YILDA BİR KEZ İBADETE AÇILAN VAN’DAKİ AKDAMAR KİLİSESİ’NDE BU YIL 14’ÜNCÜSÜ YAPILAN AYİN SONA ERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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