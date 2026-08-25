Akdeniz Belediye Spor yeni sezona moral ve kararlılıkla giriyor

Başkan vekili ziyareti:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 2026-2027 Futbol Sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) yer alacak Akdeniz Belediye Spor futbol takımının Seyfi Ali Türkoğlu Sahası'ndaki antrenmanını ziyaret etti. Ziyarete kulüp başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu de eşlik etti ve teknik ekipten hazırlıklarla ilgili bilgiler alındı.

Hazırlıklar ve kamp programı:

Beşikci, futbolcularla bir süre sohbet ederek herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik olup olmadığını sordu. Takımın yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde perşembe günü Nevşehir'de kampa gireceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'de play-off karşılaşmalarını şampiyon tamamlayarak yükseldiği Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen takım, kampa kadar saha çalışmaları ve taktik hazırlıklarını yoğunlaştırıyor.

Belediye desteği ve centilmenlik çağrısı:

Beşikci, Akdeniz Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirterek takımın başarısı için gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Futbolculara seslenen Beşikci, profesyonelliğe geçiş ligindeki mücadelede centilmenliğin önemine dikkat çekti ve oyuncuların sahadaki davranışlarıyla toplum için örnek olmalarını istedi. Beşikci, takımın temsil ettiği kurumun itibarını korumanın sorumluluk olduğunu ifade etti.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü, geçen sezonki şampiyonlukla elde ettiği yükselişin ardından yeni sezona moral ve kararlılıkla hazırlanıyor. Belediye yetkilileri ile yönetim arasındaki bu yakın temas, kulübün hem saha içi hem saha dışı yapılanmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, 2026-2027 FUTBOL SEZONU PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE (PGL) MÜCADELE EDECEK AKDENİZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ FUTBOL TAKIMINI ANTRENMANDA ZİYARET EDEREK YENİ SEZON ÖNCESİ BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDU.