Manisalı muaythaiciler Afyonkarahisar'da dört madalya ile döndü

Afyonkarahisar’da düzenlenen 30 Ağustos Muaythai Zafer Kupasına 45 ilden 386 sporcu katıldı. Turnuvada Manisa’yı temsil eden sporcular, mücadeleleri sonucu kente toplam 4 madalya kazandırdı: 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz.

yarışma ve madalyalar:

Manisa kafilesinin en başarılı ismi Tevfik Berk Köroğlu oldu ve birinci olarak altın madalyayı kazandı. Taha Berk Çaparlı ise turnuvayı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Akın Gürsaf ve Eymen Ece üçüncülükle bronz madalya elde etti.

sporcular ve antrenör değerlendirmesi:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "30 Ağustos Muaythai Zafer Kupası’nda Manisa’mızı başarıyla temsil ederek madalya kazanan sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörümüz Ediz Barış’ı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Turnuvanın geniş katılımlı yapısı ve Manisa ekibinin saha performansı, kentteki muaythai çalışmalarının karşılığını vermeye başladığının bir işareti olarak değerlendirildi; sporcuların ilerleyen organizasyonlarda daha iddialı sonuçlar alması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA 45 İLDEN 386 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS MUAYTHAİ ZAFER KUPASI’NDA MANİSA’YI TEMSİL EDEN SPORCULAR, 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ.