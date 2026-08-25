Kortlarda zafer coşkusu: Mersin'de ücretsiz kursiyerler turnuvaya çıktı

30 Ağustos tenis turnuvası kortlarda coşkuyla başladı

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuvada, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tenis kurslarından faydalanan kursiyerler korta çıkarak hem yarıştı hem de bayram coşkusunu sporla birleştirdi.

turnuvanın organizasyonu ve hedefleri:

Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Farklı kategorilerde planlanan maçlarla başlayan turnuva, izleyicilere ve katılımcılara hem rekabet hem de dayanışma fırsatı sundu. Müsabakalar, önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek şekilde programlandı.

Turnuva, kursiyerlere saha deneyimi kazandırmayı, tenis kurallarını ve rekabet ruhunu tanıtmayı amaçlıyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin sporun birleştirici gücünü ön plana çıkararak toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

kurslar, katılımcılar ve eğitim süreci:

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yaklaşık 5 yıldır antrenörlük yapan Abidin Kuruağaç, yenilenen kortların uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini söyledi. Kuruağaç, bir yılda yaklaşık 500 vatandaşa ücretsiz tenis eğitimi verildiğini aktararak, kursiyerlerin turnuvaya katılabilecek düzeye geldiğini vurguladı.

Kuruağaç, kurs yapısına ilişkin olarak kursların dönemsel değişiklik gösterdiğini belirtti: "Kurslarımızda 10 saatlik temel eğitim derslerimiz oldu. Bunlar dönemsel olarak değişkenlik gösterdi; yazın 2 haftalık, kışın ise 1 aylık bir süreçte derslerimizi tamamladık."

Turnuva katılımcılarının çoğunluğunu sıfırdan başlayan, raket tutmayı yeni öğrenen kursiyerlerin oluşturduğu ifade edildi. Antrenörler ve organizasyon ekibi, katılımcıların hem beceri hem de özgüven kazanmasını hedefleyerek saha içi deneyimi önemsiyor.

Kuruağaç, turnuvanın kursiyerler için önemli bir deneyim olduğuna dikkat çekti: "Tenisi burada öğrenen vatandaşlarımızla aslında bir aile gibi olduk. Hepsi çok heyecanlı, biz de kendileriyle birlikte bu heyecanı yaşıyoruz." Son olarak turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, tüm sporculara bol şans diledi.

MERSİN’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TENİS TURNUVASI DÜZENLENDİ.