Akdeniz derinlerinde millî keşif: NETA 300 batık tankı görüntüledi

STM NETA 300'ün Kaş keşfi:

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından millî imkânlarla geliştirilen insansız otonom sualtı aracı STM NETA 300, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Güvercin Adası çevresinde gerçekleştirdiği keşif görevi sırasında bir batık tankı görüntüledi. Araç, bölgenin zengin sualtı yapısını tararken yüksek çözünürlüklü sensörleri ve gelişmiş sonar sistemleriyle görevini otonom olarak yürüttü.

batık tankın konumu ve görevin önemi:

Görüntülenen tank, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki kullanım ömrünü tamamlamış bir aracın 2017 yılında dalış turizmine katkı ve yapay resif oluşturma amacıyla Kaş Güvercin Adası açıklarına yerleştirilmesiyle sualtına bırakılmıştı. STM NETA 300'ün bu tespiti, bölgedeki arama-kurtarma ve batık tespit teşhis faaliyetlerinin hem sivil hem de askeri operasyonlar açısından taşıdığı önemi gösteriyor.

sistem yetenekleri ve teknik kapasite:

STM NETA 300, kompakt ve modüler tasarımı sayesinde iki kişiyle taşınabiliyor; 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabiliyor ve 5 knot sürate ulaşabiliyor. Araç, yandan taramalı sonar, boşluk doldurma sonarı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sensörleri ile mayın ve mayın benzeri nesnelerin tespit, sınıflandırma ve teşhisini destekliyor. Ayrıca sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu ile daha geniş tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük sağlanabiliyor.

tatbikat deneyimi ve uygulama alanları:

STM NETA 300, Ekim ayında Antalya'da gerçekleştirilen TURNAs-2026 Tatbikatı kapsamında yürütülen ön kuvvet harekâtında görev aldı. Araç, intikal rotası üzerindeki mayın ve mayın benzeri sualtı tehditlerini otonom olarak tespit ve teşhis ederek ana deniz unsurlarının seyir güvenliğine katkıda bulundu. Tatbikat sürecinde sistem ayrıca deniz tabanı harbi, kritik tesis güvenliği ve boru hatlarının incelenmesi gibi tarama ve tespit faaliyetlerinde yer aldı.

STM tarafından geliştirilen bu araç ailesi, askerî kullanımda istihbarat, keşif, gözetleme, mayın karşı tedbirleri (MKT Harekâtı) ve liman savunması görevlerini üstlenebiliyor. Sivil alanda ise deniz tabanı araştırmaları, boru hatlarının incelenmesi, yenilenebilir enerji tesislerinin denetimi ve deniz arkeolojisi gibi farklı görev sahalarında kullanılabiliyor. İlk yurt içi satış sözleşmesi imzalanan STM NETA 300, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak.

STM'nin vizyonu ve beyanlar:

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, otonom deniz sistemlerinin geleceğin deniz harekâtında kritik rol üstleneceğini vurguladı. Güleryüz, "Denizlerde güvenlik anlayışı, otonom sistemlerin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. STM olarak askerî denizcilikteki köklü mühendislik tecrübemizi yapay zekâ ve otonomi teknolojileriyle birleştirerek bu alanda oyun değiştirici sistemler geliştiriyoruz. İnsansız deniz sistemleri ailemizin ilk üyesi olan ve kısa sürede geliştirdiğimiz STM NETA 300’ün Mavi Vatan’ın kalbi Akdeniz’de gerçekleştirdiği otonom keşif görevi, millî mühendislik kabiliyetlerimizin sualtında ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. NETA’nın ardından insansız denizaltımız TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracımız STM YAKTU ile genişlettiğimiz ürün ailemizle, sualtından suüstüne uzanan farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Otonom deniz sistemlerimizle geleceğin deniz harekât ortamında fark yaratacak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek; başta Türk Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin denizlerdeki harekât kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

STM NETA 300'ün Kaş'taki başarısı, millî mühendislikle geliştirilen otonom sualtı platformlarının gerçek deniz koşullarında görev yapabilme ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt verebilme kapasitesini somut olarak ortaya koyuyor. Araç, hem güvenlik hem de sivil denizcilik uygulamalarında önemli bir destek unsuru olmaya aday gözüküyor.

Akdeniz’in derinliklerindeki batık tank, milli insansız otonom su altı aracı STM NETA ile görüntülendi