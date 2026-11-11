Dolar 50,1520 -0,13%
Euro 55,9776 -0,22%
Bist 11.791,39 +1,11%
Altın Gram 6.537,73 +0,61%
EUR/USD 1,1140 -0,25%
Brent Petrol 92,70 +1,32%
--°

Yerleşimcilerin saldırısı: Luban ash-Sharqiya'da otoparkta çok sayıda araç kundaklandı

Luban ash-Sharqiya köyünde İsrailli yerleşimciler gece otoparktaki çok sayıda aracı ateşe verdi; yangın itfaiye tarafından söndürüldü, yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yerleşimcilerin saldırısı: Luban ash-Sharqiya'da otoparkta çok sayıda araç kundaklandı

Luban ash-Sharqiya'da otoparkta yangın

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri sürerken, Nablus'un güneyinde bulunan Luban ash-Sharqiya köyündeki bir otoparkta çok sayıda otomobil ateşe verildi.

olayın gelişimi:

Gece saatlerinde köydeki araç parkına gelen kişiler, park halindeki otomobilleri yakarak yangına neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede paniğe yol açtı.

müdahale ve sonuç:

Yangına Filistinli itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı. Bu saldırı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik benzer eylemlerin bir örneği olarak kayda geçti.

Batı Şeria&#039;da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini sürdüren İsrailli yerleşimciler, Nablus...

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini sürdüren İsrailli yerleşimciler, Nablus şehrinin güneyinde bir otoparkta bulunan çok sayıda otomobili ateşe verdi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de Lapseki ilçesinde kaçak makaron operasyonu
images

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na...
images

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edil...
images

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği

Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi

İklim krizi sağlık sınavı: enfeksiyonlardan göçe ve gıda güvenliğine genişleyen tehdit

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi