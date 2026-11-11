Yerleşimcilerin saldırısı: Luban ash-Sharqiya'da otoparkta çok sayıda araç kundaklandı

Luban ash-Sharqiya'da otoparkta yangın

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri sürerken, Nablus'un güneyinde bulunan Luban ash-Sharqiya köyündeki bir otoparkta çok sayıda otomobil ateşe verildi.

olayın gelişimi:

Gece saatlerinde köydeki araç parkına gelen kişiler, park halindeki otomobilleri yakarak yangına neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede paniğe yol açtı.

müdahale ve sonuç:

Yangına Filistinli itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı. Bu saldırı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik benzer eylemlerin bir örneği olarak kayda geçti.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini sürdüren İsrailli yerleşimciler, Nablus şehrinin güneyinde bir otoparkta bulunan çok sayıda otomobili ateşe verdi.