Ata mirası iki görev: 35 yıldır muhtarlık, 40 yıldır tamircilik

Ata mirası atölye: muhtarlık ve tamirat yan yana

Hekmet Yücedağ, Sivas Merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde hem mahalle muhtarı hem de dede mesleği olan tamirat işini sürdürüyor. 35 yıldır muhtarlık yapan Yücedağ, aynı zamanda çaydanlık, tencere ve düdüklü tencere tamiri ile polisaj hizmeti veriyor. Hem mesleğini hem de muhtarlığını aileden devraldığı miras olarak nitelendiriyor.

mesleği ve öğrenme süreci:

Yücedağ, mesleğe 15 yaşında dedesinin yanında gaz ocağı tamiri yaparak başladı. Zaman içinde gaz ocaklarının kullanımının azalmasıyla birlikte anahtar, şemsiye, çakmak gibi küçük eşyaların tamirinden, bugün yaptığı çaydanlık ve tencere polisajına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam etti. Kendisi, tamir edilen eşyaların kulpunu takmaktan iç kısımlarındaki kireci temizlemeye ve yüzeylerini parlatmaya kadar işlemin tüm aşamalarını üstleniyor. Yücedağ, mesleği 40 yıldır severek yapıyor ve benden önce babam ve dedem de bu işi yapıyordu diyerek işi aile bağlarıyla ilişkilendiriyor.

muhtarlık görevinde mahalleyle bağ:

Merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde 7 dönemdir muhtarlık yapan Yücedağ, iş yerinde mahalle sakinlerinin sorunlarıyla da ilgileniyor. Görevini ve tamirat atölyesini aynı anda yürütmenin kendisi için bir sorumluluk olduğunu belirtiyor; dedesinin de muhtar azası olduğunu hatırlatarak, her iki görevin de kendisi için dede mirası olduğunu vurguluyor. 70 yaşındaki esnaf, hem mesleğine hem de muhtarlık görevine devam etmek istediğini ve hizmet vermekten memnun olduğunu söylüyor.

SİVAS’TA 35 YILDIR MAHALLE MUHTARLIĞI YAPAN HEKMET YÜCEDAĞ, MUHTARLIĞIN YANINDA DEDE MESLEĞİ OLAN TAMİRAT İŞİNE DE DEVAM EDİYOR.