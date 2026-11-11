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Öğrencilerle zeytin hasadı: tarım kampında üretimden sofraya eğitim

Beyağaç'ta 2026 Lider Çocuk Tarım Kampı'nda öğrenciler zeytin hasadına katıldı, zeytinyağı üretimini yerinde gördü ve katılım sertifikası aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Öğrencilerle zeytin hasadı: tarım kampında üretimden sofraya eğitim

öğrenciler zeytin hasadında üretimi yerinde öğrendi

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen 2026 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında öğrenciler, Kızılcaağaç Mahallesi’ndeki zeytin ağaçlarında gerçekleştirilen hasat etkinliğine katıldı. Etkinlik; pratik uygulama, gözlem ve uzman anlatımları ile tarımsal üretimin aşamalarını sahada deneyimleme fırsatı sundu.

organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Beyağaç Kaymakamlığı koordinasyonunda; Beyağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Programa Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Hasan Sarı, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Doğan ile kurum amirleri katıldı.

hasat, eğitim ve uygulama:

Öğrenciler zeytin ağaçlarından doğrudan ürün toplayarak hasat sürecini uygulamalı olarak yürüttü. Toprağın işlenmesinden ağaç bakımına, hasat tekniklerinden ürün kalitesinin değerlendirilmesine kadar yapılan açıklamalarla katılımcılar; zeytinin tarladan sofraya uzanan yolunu adım adım gözlemledi. Bu uygulamalı eğitimler, gençlere tarımsal üretim süreçleri ve gıda güvenliği konusunda somut deneyim sağladı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, kamp süresince alınan eğitimleri ve saha uygulamalarını belgeleyen katılım sertifikaları ile ödüllendirildi; böylece tarımsal bilgi ve deneyimlerinin resmî bir kaydı oluşturuldu.

fabrika ziyareti ve üretim tanıtımı:

Hasadın ardından düzenlenen zeytinyağı fabrikası gezisinde öğrenciler, zeytinlerin işlenip zeytinyağına dönüşme aşamalarını yerinde inceledi. Fabrika yetkililerinden alınan bilgilerle, hasat sonrası işlem, sıkım ve paketleme süreçleri anlatıldı; öğrenciler üretim hattını gözlemleyerek gıda üretim zincirine ilişkin farkındalık kazandı.

Program, gençlerin tarıma yönelik ilgisini artırmayı ve üretim süreçlerine dair bilinç oluşturmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitim modeli olarak kayda geçti.

ZEYTİNİN YOLCULUĞUNU YERİNDE ÖĞRENDİLER

ZEYTİNİN YOLCULUĞUNU YERİNDE ÖĞRENDİLER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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