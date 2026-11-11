Tosya'nın geleceği için ODTÜ ile planlı adımlar

Tosya'da ODTÜ ile planlama çalışması tamamlandı

Tosya Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından yürütülen "Tosya Planlama ve Tasarım Çalışması" kapsamındaki saha araştırmaları tamamlandı. Üç günlük çalışma; ilçenin mevcut şehir yapısı, imar planları, ulaşım, altyapı ile ekonomik ve sosyal gelişim alanlarına odaklandı.

çalışmanın kapsamı:

9-11 Kasım tarihlerinde ilçede gerçekleştirilen saha incelemelerinde, planlama ekibi mevcut dokunun analizi, ulaşım ağlarının değerlendirilmesi ve altyapı ihtiyaçlarının tespiti üzerinde durdu. Çalışma, hem mevcut imar uygulamalarının değerlendirilmesi hem de geleceğe yönelik öneriler geliştirilmesini hedefleyen çok disiplinli bir yaklaşımla yürütüldü.

katılımcılar ve hedefler:

Doğramacı City Otel'de düzenlenen değerlendirme toplantısına, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İmar ve Şehircilik Müdürü Şükrü Tekin ve ilgili belediye personelinin yanı sıra ODTÜ'den akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Çalışmada 6 öğretim elemanı ve 39 öğrenci rol aldı; aralarında Prof. Dr. Burcu Erciyas, Doç. Dr. Burak Büyükcivelek, Dr. Öğretim Üyesi Dora Almassy, Araştırma Görevlisi Eren Efeoğlu, Araştırma Görevlisi İrem Tiryaki ve Araştırma Görevlisi Furkan Türk yer aldı.

Belediye başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmanın Tosya'nın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesine ve geleceğe yönelik planlama önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Başkan ayrıca, ilçenin planlı ve sürdürülebilir gelişimine yönelik bilimsel katkılar sunan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Çalışma raporları ve öneriler, belediye tarafından değerlendirildikten sonra ilçe ölçeğinde uygulanabilir stratejilere dönüştürülmesi amacıyla ilgili birimlerce takip edilecek.

TOSYA BELEDİYESİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TOSYA PLANLAMA VE TASARIM ÇALIŞMASI” KAPSAMINDA KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE ÇALIŞMA YAPARAK, İLÇENİN GELECEĞE YÖNELİK PLANLAMA ÖNERİLERİ ELE ALINDI.