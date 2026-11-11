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Müziğin izinde Atatürk'ü anma gecesi

MTK Koleji, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' konseriyle Atatürk'ü müzik ve şiirle andı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Müziğin izinde Atatürk'ü anma gecesi

MTK Koleji'nin anma konseri

MTK Koleji, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği "Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri" ile Cumhuriyetin kurucusunu müzik ve anlatılar üzerinden yad etti. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve müzik, şiir ile anıların birleştiği bir akış sundu.

sahne ve repertuvar:

Konserde sahneyi İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Derya Derin üstlendi. Derin'in yorumuyla Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi; program boyunca MTK Koleji Korosu da şarkılara eşlik etti. Gece, müziğin yanı sıra sözlü anlatıların da yer aldığı bütüncül bir repertuvarla şekillendi.

Etkinliğe katkı sunan bir diğer isim ise İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ oldu. Puğ, sahnede Atatürk'ün yaşamından kesitleri aktaran anlatılar ve şiirler okuyarak gecenin anlatı yönünü güçlendirdi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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