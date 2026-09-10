Akdeniz parklarında beton yüzeyler sanata dönüşüyor

Akdeniz belediyesi parklarda sanatsal düzenlemeler yapıyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe parklarının estetik ve nitelikli kullanımını artırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında özellikle umumi tuvalet, müştemilat ve benzeri betonarme yapıların dış yüzeyleri sanat çalışmalarıyla yenileniyor. Çalışma, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatı doğrultusunda sürdürülüyor.

betonarme yüzeyler açık hava tuvaline dönüştürülüyor:

Uygulamada betonarme yapıların dış cephelerine çiçek, kuş ve doğadan ilham alan çeşitli figürler işleniyor. Amaç, yapıların soğuk ve tekdüze görünümünü ortadan kaldırmak; parkların genel görünümünü ise daha canlı ve estetik bir hale getirmek. Yapılan resim ve motiflerle duvarlar adeta birer açık hava tuvali niteliğine kavuşuyor ve ortak kullanım alanlarına sanatsal bir atmosfer getiriliyor.

bakım, onarım ve estetik bütünlüğü hedefleniyor:

Murat Beşikci, parkların yalnızca yeşil alanlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Beşikci, 'Parklarımızı yalnızca fiziksel açıdan yenilemekle kalmıyor; temizlik, düzen, estetik görünüm ve kullanım olanaklarını da bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, mevcut uygulamaların diğer parklara da yayılacağını ve ekiplerin önümüzdeki dönemde belirlenen alanlarda benzer sanatsal tasarımları hayata geçireceğini açıkladı. Proje, yeşil alan bakımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını estetik dokunuşlarla bütünleştirerek ilçedeki parkların daha kullanışlı ve görsel açıdan zengin hale gelmesini hedefliyor.

AKDENİZ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ PARKLARIN DAHA ESTETİK VE NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTI. PARKLARDA BULUNAN BETONARME YAPILARIN DIŞ YÜZEYLERİ, ÇİÇEK, KUŞ VE DOĞADAN İLHAM ALAN ÇEŞİTLİ FİGÜRLERLE RENKLENDİRİLİYOR.