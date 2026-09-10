Antalya tarımında COP31'le kalıcı dönüşüm hedefleniyor

COP31 hazırlıkları: Antalya tarımı için yol haritası

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), 9-20 Kasım tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek COP31 öncesinde tarım sektörünün beklentilerini ve iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemleri değerlendirmek amacıyla COP31 Tarım Sektörü Toplantısı düzenledi. Toplantıda, Antalya tarımının mevcut durumu, geleceğe yönelik riskler ve somut adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıya katılanlar arasında kamu kurumları, üniversiteler, üreticiler, meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcileri yer aldı. ATAK, COP31'i yalnızca uluslararası bir organizasyon olarak bırakmamak; kent için kalıcı kazanımlar sağlayacak bir dönüştürücü sürece çevirmek istiyor.

Vali Hulusi Şahin: Değişimi yönetmeliyiz

Vali Hulusi Şahin, Antalya'da son 30 yılda su, toprak, sıcaklık ve iklim şartlarında değişimler yaşandığını vurguladı. Şahin, değişimin hem fırsat hem risk ürettiğini belirterek, "Bir şekilde bu değişimi yönetmek zorundayız. Pozitif de olsa, negatif de olsa bir şeylerin değiştiği ortada" dedi.

Şahin, seraların da bu değişime uyum sağlaması gerektiğini; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün seraların durumunu ortaya koyacak çalışma yürüttüğünü aktardı. "Bunların yeniden dizayn edilmesi lazım ve yeni tip bir tarım modeline geçmemiz lazım" diyen Şahin, yeni modelin akıllı tarım ve sürdürülebilirlik temelinde şekillenmesi gerektiğini, yenilenebilir enerji, su hasadı, akıllı sulama ile ilaç ve gübre kullanımında verimliliğin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Şahin tarımsal atık yönetiminin ve deniz ekosisteminin korunmasının önemine de vurgu yaparak, "Bu deniz bizim en kıymetli varlığımız. Denizi kaybettiğimiz zaman sadece turizmden değil, tarımdan da bahsedemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Anket verileri: Su önceliğin merkezinde

ATAK ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır toplantıda, ATAK tarafından yürütülen "COP31 ATAK Tarım Sektörü Beklenti Anketi" sonuçlarını açıkladı. Ankete göre katılımcıların %53'ü iklim değişikliğini suya bağlı olaylarla, %30'u sıcaklık ve hava olaylarıyla hissediyor; katılımcıların tamamı gelecek 10 yılda iklim sorunlarının artacağını öngörüyor.

Anketin öne çıkan diğer sonuçları şu şekilde: katılımcıların %70'i önümüzdeki 10 yılda üretim miktarının azalacağını, %89'u üretim deseninin değişeceğini düşünüyor. Katılımcıların %36'sı COP31'de Antalya tarımı açısından en öncelikli konunun su olduğunu belirtirken, %87'si akıllı sulama ve akıllı tarım uygulamalarını öncelikli yatırım alanı olarak değerlendirdi. Ayrıca katılımcıların %55'i COP31 sonrasında Antalya için uluslararası bir tarımsal iklim ağı kurulmasını en öncelikli somut adım olarak gördü.

COP31 ATAK Mutabakatı ve çalışma grupları

Çandır, anket sonuçlarının Antalya tarımının COP31'den kalıcı kazanımlar elde etmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, çalışmaların üç ana başlıkta yürütüleceğini açıkladı: iklim değişikliği ve su, akıllı tarım ve yapay zeka, ve iklim finansmanı. Çalışma gruplarında sadece sorunların tespiti değil, "Ne yapmalıyız? Kim yapmalı? Nasıl yapmalıyız?" sorularına yanıt aranacak.

Grupların hazırlayacağı somut ve uygulanabilir önerilerin bir araya getirilmesiyle COP31 ATAK Mutabakatı oluşturulacak. Çandır, bu mutabakatın COP31'de sunulacak bir görüş bildirisi olmanın ötesinde, Antalya tarımının dönüşümüne rehberlik edecek ortak bir yol haritası olacağını vurguladı.

Akdeniz'e açılan işbirliği: CityMed-AgriNet

Toplantıda ayrıca Antalya'nın Akdeniz havzasındaki tarımsal işbirliğinde öncü olması hedefi tartışıldı. Çandır, Antalya'nın örtüaltı üretim, meyvecilik, kesme çiçekçilik, tohumculuk ve fidecilik konularındaki deneyimin bölgesel işbirliği için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Bu kapsamda önerilen CityMed-AgriNet - Akdeniz Şehirleri Tarım Ağı projesi, Akdeniz şehirleri arasında tarım, iklim, çevre ve su konularında bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi; ortak projeler, teknoloji transferi ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Çandır, "Bir tarafta COP31 ATAK Mutabakatı, diğer tarafta Antalya'dan Akdeniz'e uzanan kalıcı bir işbirliği hedefleniyor" dedi.

Toplantı sonunda COP31 hazırlıklarının kamu kurumları, üniversiteler, üreticiler ve özel sektörün katılımıyla sürdürüleceği; COP31 sonrası da devam edecek bir dönüşüm sürecinin başlatılması hedeflendiği belirtildi. Çalışma grupları, COP31 ATAK Mutabakatı'nın altyapısını hazırlamak üzere oluşturuldu.

Ali Çandır toplantıyı özetlerken, COP31'in Antalya için yalnızca başarılı bir organizasyon olmaktan öteye geçmesi; geride daha dayanıklı bir tarım sektörü, güçlü bir Akdeniz işbirliği ve uygulanabilir bir yol haritası bırakmasının amaçlandığını ifade etti.

ANTALYA TARIM KONSEYİ (ATAK), 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK COP31 KAPSAMINDA TARIM SEKTÖRÜNÜN BEKLENTİLERİNİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE COP31 TARIM SEKTÖRÜ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.