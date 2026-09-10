Manisa'da yağış öncesi ızgara seferberliği: MASKİ temizlikleri artırdı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sonbahar yaklaşırken olası yağış kaynaklı su birikintilerini ve taşkınları önlemek için kent genelinde yağmur suyu ızgaralarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, mazgallarda biriken rüsubat, yaprak ve çeşitli atıkları titizlikle temizleyerek yüzey sularının hatlara erişimini kolaylaştırıyor.

çalışmanın kapsamı:

İşlemler MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Temizliklerle yağmur sularının ızgaralara rahatça ulaşması ve güvenli şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Bu sayede olası su baskınlarının ve altyapı zararlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak Manisa merkez ve ilçelerde rutin olarak devam ettirdiğimiz ızgara temizlik çalışmalarımıza sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğunluk kazandırdık. Özellikle yağışlarla birlikte oluşan su baskınları ve taşkınların önüne geçmek, yağmur sularının ızgaralara rahat bir şekilde ulaşması, güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır. Yapılan çalışmaların karşılık bulması için vatandaşlarımızın yağmur suyu ızgaraları üzerine çöp vb. atıkları atmamalarını önemle rica ediyoruz. Hep birlikte göstereceğimiz bu duyarlı davranış sayesinde yağışlarda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde ve destekleriyle altyapı hatlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz."

talepler ve vatandaş geri dönüşleri:

Rutin temizliklerin yanı sıra mahalle talepleri doğrultusunda da müdahaleler yapıldığını belirten Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahalle Muhtarı Filiz Gülsuyu mahallede yaşanan uygulamaları aktardı: "Yol boyu mazgallarımız şu an temizleniyor. Mahallemizde çınar ağaçları çok fazla olduğu için ızgaralarda tıkanmalar oluyor ama rutin temizlikler ve talep üzerine temizlikler sürekli yapılıyor. MASKİ bizim için ulaşılabilir, Büyükşehir bizim için ulaşılabilir. Bu bizim için çok önemli. Yağmur zamanı ve çınar ağaçları yaprak döktüğü zaman özel olarak talepte bulunuyoruz ve o zamanda temizlik yapılıyor. Taleplerimiz göz önüne alınıyor. Güzel çalışmalar yapılıyor. Mahallemizde su taşkını yaşanan bölgelere ek yağmur ızgaraları konularak su baskınları önlendi. Besim Başkanımıza ve emekçilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum."

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da destek verdi. Bayram Dede yapılan çalışmaları, "Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan işler başarılı, memnunuz. Yağmurlardan önce ızgara temizliklerinin yapılması çok önemli. Yapılması gerekli bir çalışma ve belediye de bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Ellerine, emeklerine sağlık" sözleriyle değerlendirdi. Bir diğer sakin Müberra Erbilir ise, "Çalışmalardan memnunuz. Mazgal temizliklerine dikkat ediyorlar. Yaprak dökümü olduğu zamanlarda daha hassas davranıyorlar" dedi.

MASKİ yetkilileri, yağış sezonu öncesinde altyapı hatlarında ve ızgaralarda sürdürülen çalışmaları aralıksız devam ettireceklerini, vatandaşlardan ise ızgara üstlerine çöp ve atık bırakmama konusunda hassasiyet beklediklerini vurguluyor.

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SONBAHAR AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE YAĞIŞLARDA YAŞANABİLECEK SU BİRİKİNTİSİ VE TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA İL GENELİNDEKİ YAĞMUR SUYU IZGARALARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.