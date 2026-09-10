Erzurum Teknik Üniversitesi'nden AB destekli 'SMEs Global Path' ile KOBİ'lere yeni eğitim modeli

ETÜ, Jean Monnet Module desteğiyle bölgesel kapasiteyi güçlendiriyor:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Avrupa Birliği’nin Jean Monnet Actions programı kapsamında yürütülen yükseköğretim destekleri çerçevesinde önemli bir başarıya ulaştı. "Building Global Capacity through Human and Knowledge Dynamics in SME Internationalization: A Comparative Study across the DAP Region Provinces, with a TRIPP Initiative Lens" başlıklı proje, Erasmus+ Jean Monnet Module olarak desteklenmeye hak kazandı. Proje, üniversitenin AB çalışmaları alanındaki görünürlüğünü ve disiplinler arası öğretim kapasitesini artırma hedefiyle planlandı.

Projenin içeriği ve hedefleri:

Kısa adı SMEs Global Path olan proje, üç yıl süreyle yürütülecek ve toplam 360 saatlik yapılandırılmış öğretim ile öğrenme faaliyetleri sunacak. Eğitim programında AB Tek Pazarı, Avrupa ekonomik entegrasyonu, KOBİ uluslararasılaşması, pazar bilgisi yetkinliği, stratejik istihbarat, işletmeler arası ağlar ve koopetisyon, açık inovasyon, dijital dönüşüm, yapay zekâ, veri yönetişimi, küresel e-ticaret, yeşil dönüşüm ile etik ve kapsayıcı yönetim gibi konu başlıkları ele alınacak. Dersler vaka çalışmaları, atölyeler, seminerler, paydaş toplantıları, webinarlar ve saha temelli öğrenme ile desteklenecek.

Ekip yapısı ve akademik roller:

Projenin koordinatörlüğünü İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emirhan Kula üstlenecek. İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan proje danışmanı olarak görev alırken; Doç. Dr. Yılmaz Kaplan ve Doç. Dr. Burak Başkan proje uzmanları, Arş. Gör. Burcu Yaşar ve Öğr. Gör. Necip Nursoy ise araştırmacılar olarak projede yer alacaklar. Ekip, öğrencilere uygulamaya dönük çıktılar üretmeyi hedefleyen bir müfredat ve öğrenme çıktıları oluşturacak.

Bölgesel uygulama yaklaşımı ve paydaş iş birliği:

Proje, Doğu Anadolu Projesi (DAP) bölgesi illerini karşılaştırmalı bir öğrenme alanı olarak kullanacak ve TRIPP girişimini bağlantısallık, lojistik hazırlık ve değer zinciri katılımı açısından KOBİ'lere fırsat sunan uygulamalı bir perspektif olarak değerlendirecek. Öğrenciler politika notları, vaka analizleri ve uygulama kontrol listeleri gibi doğrudan kullanılabilir çıktılar geliştirecekler.

Bölgesel paydaşlar kapsamında, başvuru öncesinde imzalanan protokol doğrultusunda KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılacak. KOSGEB’in projeye sağlayacağı erişim kanalları, uzman katkısı ve konuşmacı desteği ile proje çıktılarının ilgili işletmelere ve paydaşlara ulaştırılması planlanıyor. Bu iş birliği, üniversitede üretilen AB odaklı bilgi ile yerel KOBİ ekosisteminin buluşmasını amaçlıyor.

SMEs Global Path projesinin, ETÜ’nün AB çalışmaları alanındaki akademik kapasitesine katkı sağlamasının yanı sıra öğrencilere AB politikaları ile işletme uygulamaları arasındaki ilişkiyi doğrudan analiz edebilecekleri sürdürülebilir bir eğitim zemini oluşturması bekleniyor.

ETÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MEHMET EMİRHAN KULA