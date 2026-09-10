Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

PSB Anatolia Fuarı Sapanca Kırkpınar’da 9’uncu kez açıldı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standında Ormanya ürünleri ve yeşil uygulamalar ilgi gördü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

PSB Anatolia Sapanca Kırkpınar’da 9’uncu kez

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün uluslararası buluşma noktalarından biri haline gelen PSB Anatolia Fuarı, Sapanca Kırkpınar’da dokuzuncu kez kapılarını açtı. Organizasyonda 25 ülkeden 150 firma yer alırken, fuar profesyonel ziyaretçiler ve uluslararası alım heyetlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, sektör temsilcileri arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasını ve ticari hareketliliğin artırılmasını hedefliyor.

Kocaeli standında Ormanya ve peyzaj tanıtımı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fuarda kentteki yeşil alan, peyzaj ve bitkisel üretim uygulamalarını tanıtıyor. Belediyenin standı, park ve bahçe düzenlemelerinden kent estetiğine kadar yapılan çalışmaları sektör profesyonellerine sunan bir gösterge niteliği taşıyor. Büyükşehir iştiraki Sekapark A.Ş. de stantta yer alırken, Ormanya markasıyla sunulan ürünler ziyaretçiler ve potansiyel alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sektörel iş birlikleri ve ziyaretçi profili:

Fuarda üreticiler, tedarikçiler, peyzaj mimarları, tasarımcılar, belediye temsilcileri ve diğer sektör profesyonelleri bir araya geliyor. Uluslararası katılımcıların varlığı, bölgenin peyzaj ve süs bitkiciliği alanındaki potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağlaması beklenen etkinliğin ticari ve teknik paylaşımlar için önemli bir zemin oluşturduğu vurgulanıyor.

PSB Anatolia, sektördeki yeniliklerin görüldüğü ve alım heyetleriyle doğrudan temas kurma fırsatı sunan bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar, 12 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve bölgedeki belediyeler ile sektör profesyonelleri arasındaki iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

SAPANCA’DA 25 ÜLKEDEN 150 FİRMANIN KATILDIĞI PSB ANATOLİA FUARI 9’UNCU KEZ KAPILARINI AÇTI....

SAPANCA’DA 25 ÜLKEDEN 150 FİRMANIN KATILDIĞI PSB ANATOLİA FUARI 9’UNCU KEZ KAPILARINI AÇTI. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE FUARDA KENTTEKİ YEŞİL ALAN VE PEYZAJ UYGULAMALARINI TANITIRKEN, ORMANYA ÜRÜNLERİ ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erciyes'te kimya öğretmenleri sürdürülebilir nano uygulamalarda bir araya geldi
images

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler
images

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme
images

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

AJet’ten İstanbul'dan Almatı ve Astana'ya yeni direkt seferler

Gercüş'te koruyucu sağlık vurgusu: toplum için kapsamlı bilinçlendirme

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı

İdil'de okul güvenliğini güçlendirme amacıyla kurumlar toplantı yaptı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı