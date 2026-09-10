Ormanya’dan fuarda yoğun ilgi: Kocaeli’nin yeşil projeleri alıcılarla buluştu

PSB Anatolia Sapanca Kırkpınar’da 9’uncu kez

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün uluslararası buluşma noktalarından biri haline gelen PSB Anatolia Fuarı, Sapanca Kırkpınar’da dokuzuncu kez kapılarını açtı. Organizasyonda 25 ülkeden 150 firma yer alırken, fuar profesyonel ziyaretçiler ve uluslararası alım heyetlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, sektör temsilcileri arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasını ve ticari hareketliliğin artırılmasını hedefliyor.

Kocaeli standında Ormanya ve peyzaj tanıtımı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fuarda kentteki yeşil alan, peyzaj ve bitkisel üretim uygulamalarını tanıtıyor. Belediyenin standı, park ve bahçe düzenlemelerinden kent estetiğine kadar yapılan çalışmaları sektör profesyonellerine sunan bir gösterge niteliği taşıyor. Büyükşehir iştiraki Sekapark A.Ş. de stantta yer alırken, Ormanya markasıyla sunulan ürünler ziyaretçiler ve potansiyel alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sektörel iş birlikleri ve ziyaretçi profili:

Fuarda üreticiler, tedarikçiler, peyzaj mimarları, tasarımcılar, belediye temsilcileri ve diğer sektör profesyonelleri bir araya geliyor. Uluslararası katılımcıların varlığı, bölgenin peyzaj ve süs bitkiciliği alanındaki potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağlaması beklenen etkinliğin ticari ve teknik paylaşımlar için önemli bir zemin oluşturduğu vurgulanıyor.

PSB Anatolia, sektördeki yeniliklerin görüldüğü ve alım heyetleriyle doğrudan temas kurma fırsatı sunan bir platform olarak öne çıkıyor. Fuar, 12 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve bölgedeki belediyeler ile sektör profesyonelleri arasındaki iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

SAPANCA’DA 25 ÜLKEDEN 150 FİRMANIN KATILDIĞI PSB ANATOLİA FUARI 9’UNCU KEZ KAPILARINI AÇTI. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE FUARDA KENTTEKİ YEŞİL ALAN VE PEYZAJ UYGULAMALARINI TANITIRKEN, ORMANYA ÜRÜNLERİ ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR.