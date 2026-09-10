Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı

tören ve ödül dağılımı:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen Eğitime Destek projesi kapsamında 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 31 öğrenci için düzenlenen törenle başarı ödülleri verildi. Ödüller, başarı sıralamasında ilk 1000 içerisinde yer alan öğrencilere 20 bin TL, 1001 ile 2000 arasında derece elde eden öğrencilere ise 10 bin TL olarak takdim edildi.

Tören, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Atay ve Sabri Akın, Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreninde öğrenciler başarıları için tebrik edildi ve ödülleri protokol tarafından verildi.

belediye yetkililerinin mesajı:

Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Yeşilyurt Belediyesi'nin eğitime yönelik desteğinin artarak sürdüğünü vurguladı. Akın, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatları doğrultusunda bu tür programların devam edeceğini belirterek öğrencilerin yalnızca sınav dönemlerinde değil eğitim hayatlarının her aşamasında destekleneceğini ifade etti. Akın, öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerinin emeğini de anarak dereceye girenleri tebrik etti.

Başkan Yardımcısı Hasan Atay ise gençlerin geleceğe hazırlanmasında başarının temelinde okumak, çalışmak ve kararlılık olduğunu söyledi. Atay, belediyenin öğrencilere yalnızca akademik alanda değil sosyal ve kültürel gelişimlerinde de imkân sağlamaya çalıştığını ve verilen ödüllerin hem takdir hem de teşvik amacı taşıdığını belirtti.

vakıf desteği ve ailelerin tepkisi:

Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan, vakfın ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs çalışmalarını sürdürdüğünü ve eğitime yapılan desteklerin gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Aksoğan, burs başvuruları ve güncel duyurular için vakfın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi çağrısında bulundu.

Dereceye giren öğrenciler törende Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür ederek başarılarında aileleri ve öğretmenlerinin payının büyük olduğunu vurguladı. Aileler de çocuklarının elde ettiği başarı nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade ederek belediyenin eğitim alanındaki desteğine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, benzer destek programlarının devam edeceğini ve gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olunmaya devam edileceğini belirtti.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN YKS DERECESİ YAPAN 31 ÖĞRENCİYE BAŞARI ÖDÜLÜ