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Nilüfer'de anma konseri: Atatürk sevdiği ezgilerle anıldı

Nilüfer'de 10 Kasım anma konserinde Golden Horn Brass ve Hamdiye Erol, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nilüfer'de anma konseri: Atatürk sevdiği ezgilerle anıldı

Nilüfer'de anma konseri

Nilüfer Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlediği "Selanik’ten Anıtkabir’e Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiği ezgilerle andı. Etkinlikte Türkiye'nin öncü bakır nefesli topluluklarından Golden Horn Brass ile ödüllü solist Hamdiye Erol sahne aldı.

Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Sarıbal, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu dolduran dinleyiciler konser süresince eserleri ilgiyle dinledi.

repertuar ve yorumlar:

Topluluk ve solist, Atatürk'ün sevdiği halk ve sanat müziği parçalarını modern düzenlemelerle sundu. Programda İzmir’in Kavakları, Atabarı, Fikrimin İnce Gülü, Çemberimde Gül Oya, Karam ve Manastır Türküsü gibi sevilen eserler yer aldı. Hamdiye Erol'un güçlü vokali ile Golden Horn Brass'in bakır nefes yorumları geceye çağdaş ve etkileyici bir renk kattı.

Gecenin finalinde sanatçılar ve izleyiciler birlikte Memleketim şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek ortak bir anma atmosferi oluşturdu.

katılım ve anma mesajı:

Konserin sonunda salondan büyük alkış alan ekibe Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy günün anısına çiçek takdim etti. Önsoy, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "10 Kasım’da Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, dinlemekten keyif aldığı bu güzel eserlerle anmak hepimiz için çok kıymetliydi. Bize bıraktığı mirası Nilüfer’de kültürle ve sanatla yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede emeği geçen sanatçılarımıza ve salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Nilüfer Belediyesi, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığını kültür ve sanat etkinlikleriyle sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’NDE &quot;SELANİK’TEN ANITKABİR’E ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ...

NİLÜFER BELEDİYESİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’NDE "SELANİK’TEN ANITKABİR’E ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR" KONSERİ DÜZENLEDİ. GOLDEN HORN BRASS VE HAMDİYE EROL’UN SAHNE ALDIĞI GECEDE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SEVDİĞİ EZGİLERLE ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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