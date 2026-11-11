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Elazığ'da kış bereketi: barajlardan denizlere uzanan balık çeşitliliği

Elazığ'da soğuyan hava ve baraj göllerinin bereketiyle alabalık, sazan, turna ve hamsi başta olmak üzere zengin deniz ve göl balığı tezgahları canlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kış bereketi: barajlardan denizlere uzanan balık çeşitliliği

Elazığ'da balık tezgahları hareketlendi:

Üç tarafı baraj gölleriyle çevrili konumu nedeniyle adeta iç bölgenin bir yarımadası görünümündeki Elazığ'da, kışın gelmesiyle balık sezonu en bereketli dönemini yaşıyor. Havaların soğuması ve yağışların başlaması, hem yerel göllerdeki av yoğunluğunu artırdı hem de deniz ürünlerinin ulaşımını kolaylaştırarak kentteki pazar ve tezgahları hareketlendirdi.

baraj göllerinden ve denizlerden gelen çeşitlilik:

Elazığ'daki baraj göllerinden avlanan türler arasında alabalık, aynalı sazan, turna, şabut, tatlı su levreği, kara ve sarı sazan sayılıyor. Buna karşılık denizlerden gelen ürünler de tezgahlarda geniş yer tutuyor; çinekop, sarıkanat, lüfer, istavrit, levrek, hamsi, barbun ve mezgit gibi türler raflarda yerini alıyor. Balıkçı esnafı, bu kombinasyon sayesinde tezgahlarda yaklaşık 20 çeşit balığın bulunduğunu belirtiyor ve zengin ürün yelpazesinin hem satışlara hem de tüketici ilgisine olumlu yansıdığını söylüyor.

esnafın gözlemleri ve sağlık uyarısı:

Balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, soğuyan havalar ve yağışların tezgâhlardaki bereketi artırdığını ifade ederek, 'Havaların soğuması ve yağmurların yağmasıyla birlikte tezgahlarımız adeta şenlendi. Özellikle Elazığ’ımızın meşhur sazanı, turnası, alabalığı, somonu ve diğer göl balıkları bol miktarda çıkmaya başladı. Tezgahlara çok güzel şabutlar ve iri sazanlar geliyor. Bizim göl balığımız biraz kılçıklı olsa da oldukça lezzetlidir, bu nedenle müşterilerimiz özellikle büyük turnalara yoğun ilgi gösteriyor' diye konuştu.

Erdoğan ayrıca deniz balığı çeşitlerinin de sahil kentlerini aratmadığını vurguladı ve 'Şu an tezgahlarımızda barbunu, mezgiti, çinekopu, sarıkanatı, çuprası, levreği, hamsisi ve istavritiyle yaklaşık 20 çeşit balığımız bulunuyor' dedi. Kış aylarının besin değerine de dikkat çeken esnaf, balığın bağışıklık sistemi destekleyici özellikleri ve omega-3 ile B12 vitamini açısından önemine işaret etti. Erdoğan, sağlık için haftada en az iki defa, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için balık tüketilmesini tavsiye etti.

Sonuç olarak Elazığ'da baraj göllerinin verimi ile deniz ürünlerinin çeşitliliğinin birleşmesi, hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de kent sakinlerine geniş bir balık seçeneği sunuyor.

BALIKÇI ESNAFI RAMAZAN ERDOĞAN

BALIKÇI ESNAFI RAMAZAN ERDOĞAN

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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