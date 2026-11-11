Antalya'da meşalelerle birleşen kalabalık Atatürk için yürüdü

Antalya'da anma yürüyüşü

Muratpaşa Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü anısına düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde binlerce Antalyalı bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayan fener alayına katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle kentin ana arterlerini aydınlattı.

Yürüyüşün rotası ve tören:

Meydanı dolduran kalabalık, meşalelerin yakılmasının ardından yürüyüşe geçti. Katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik bir güzergahtan ilerleyerek Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda toplandı. Parkta düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik boyunca birlik ve anma vurgusu öne çıktı; katılımcıların coşkusu ve düzen, törende dikkat çekti.

Uysal'ın konuşması ve mesajları:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada Atatürk'ü anmanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın önemine değindi. Uysal, Türkiye'nin üretim, teknoloji ve kalkınma alanlarında yeni bir hamleye ihtiyaç duyduğunu belirterek, 'Anadolu bozkırını topyekün üretenlerin ülkesi haline getirmeye ihtiyacımız var. Teknolojiye uyum sağlayanların, yazılım yapanların, ihracat yapanların, veri tabanı oluşturanların ve veri tabanını işleyenlerin ülkesi yapmaya ihtiyacımız var. Kalkınmaya, kalkınmaya uyum sağlamaya ve hakça paylaşmaya ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal ayrıca çalışma hayatında yakın gelecekte büyük değişimler beklendiğine dikkat çekti: 'Mevcut 10 mesleğin 8'inin önümüzdeki 10 yılda yok olacağı hesaplanıyor. Yeni meslekler oluşturabilmeye, o teknolojik uyumu göstermeye, açlık tehdidini, siber saldırı tehdidini ve dünya egemenlerinin birbiriyle giriştiği ağır rekabetin ülkemize yansımalarını ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunun için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çok çalışacağız. Bambaşka bir ahlak, bambaşka bir etik, bambaşka bir milatla konuları ele alacağız. Türkiye'mizin geleceğine yeni bir başlangıçla el atacağız' dedi.

Uysal'ın konuşmasının ardından düzenlenen konserde sanatçı Zati, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek anma programına müzikal bir kapanış sağladı. Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle barış ve birlik mesajları eşliğinde sona erdi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ’NDE BİNLERCE ANTALYALI BİR ARAYA GELDİ.