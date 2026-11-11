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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de liderlerle iklim önceliklerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 zirvesinde dünya liderleriyle bir araya geldi; iklim politikaları, emisyon azaltımı ve uluslararası iş birliği konuşuldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de liderlerle iklim önceliklerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri, küresel iklim gündemini ele almak üzere COP31 zirvesinde bir araya geldi.

Zirve, liderlerin katılımı ile uluslararası müzakere ve iş birliğine odaklanan bir ortam sundu; iklim politikaları ve emisyon azaltımı gibi başlıklar gündemde öne çıktı.

iş birliği ve beklentiler:

Küresel sürdürülebilirlik, finansman mekanizmaları ve uygulama araçları gibi konular, zirve kapsamında yoğun şekilde tartışıldı; liderlerin katkılarının sonraki süreçlere yön verebileceği değerlendirildi.

Toplantıların sonuçları ve alınacak somut kararlar, COP31 sonrası dönemde ülkelerin iklim politikaları ile uluslararası iş birliği çerçevesini şekillendirecek ana unsurlar arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri COP31 zirvesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri COP31 zirvesinde

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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