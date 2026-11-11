Malatya'ya beş fabrikalı ASELSAN teknoloji üssü kuruluyor

ASELSAN yatırımının kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında, savunma sanayisinin önde gelen firması ASELSAN için Malatya’da yeni bir teknoloji ve üretim üssü inşa ediliyor. Yatırım, deprem bölgesinin sanayi altyapısını yeniden ayağa kaldırmayı amaçlayan programın bir parçası olarak planlandı ve Ankara dışındaki en büyük ikinci üretim merkezi hedefleniyor.

Proje için Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde, mevcut TÜİK binasının karşısında tahsis edilen 66 dönümlük alan belirlendi. Bu alanda toplam 5 fabrika ve destek tesislerinden oluşan geniş bir kompleks kurulacak.

fabrika takvimi ve ölçeği:

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yatırımın etap etap hayata geçirileceğini açıkladı. Babacan’ın verdiği bilgiye göre, ilk fabrikanın inşası planlanan takvime göre Ağustos 2027 itibarıyla tamamlanmış olacak. Tüm etaplar tamamlandığında ASELSAN, Ankara’dan sonra Türkiye’deki en büyük üretim ve teknoloji üslerinden birine Malatya’da sahip olacak.

Yatırımın savunma elektroniği için kritik parçalar olan elektronik kart, çip ve yazılım altyapısını güçlendireceği; ASELSAN’ın mevcut üretim omurgasını Malatya’ya taşıyacağı belirtildi. Proje, bölgeyi yüksek katma değerli üretime taşıma hedefi taşıyor.

yan sanayi, istihdam ve lojistik planları:

Babacan yatırımın tek bir fabrika projesi olmayıp, geniş bir sanayi ekosistemi oluşturacağını vurguladı. Türkiye’nin dört bir yanından yan sanayi firmalarının Malatya’ya yatırım yapmaya başladığı, Muğla merkezli bir firmanın da burada üretim kararı aldığı aktarıldı. ASELSAN ile birlikte mühendis, teknisyen ve tekniker kadrolarının şehre gelerek nitelikli beyin göçü yaratacağı; bunun eğitim, kültür ve sosyal dokuda etkileri olacağı ifade edildi.

Üretimin dış pazarlara erişimi için lojistik altyapısı da planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Narlı üzerinden İskenderun Limanı’na bağlanacak hızlı tren hattı sayesinde, Malatya’da üretilen yüksek teknoloji ürünlerinin limanlara doğrudan sevk edilebilmesi hedefleniyor. Bu bağlantının, üretimin ihracatla taçlandırılmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

Babacan, ASELSAN yatırımının Malatya’nın ekonomik ve sosyal çehresini dönüştüreceğini, kentin yüksek katma değerli üretim ve teknoloji üssü olarak konumunu güçlendireceğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya’nın bölgesel çekim gücünde belirgin artış olması öngörülüyor.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN BABACAN, MALATYA'DA HAYATA GEÇİRİLECEK ASELSAN TEKNOLOJİ ÜSSÜNÜN DETAYLARINI AÇIKLADI