Dolar 49,6241 +0,01%
Euro 55,7298 -0,14%
Bist 11.319,92 -2,22%
Altın Gram 6.537,36 -1,27%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,77 +2,71%
--°

Akdeniz Üniversitesi'nde 330 hekim adayı vicdanı ön planda tutma sözüyle beyaz önlük giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 330 öğrenci, törenle beyaz önlüklerini giyip empati, etik ve ileri sağlık teknolojileri vurgusuyla mesleğe adım attı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:43

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Akdeniz Üniversitesi'nde 330 hekim adayı vicdanı ön planda tutma sözüyle beyaz önlük giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geleneksel törenle mesleğe ilk adım atıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin geleneksel 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Törende 330 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı. Programa fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler, aileleri ve üniversite yöneticileri katıldı.

Rektörün vurguları:

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hekimliğin yalnızca biyolojik iyileştirme olmadığını; empati, etik ve insan odaklı bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek konuşmasına 'Bir insanın hayatındaki en önemli organ hangisidir?' sorusuyla başladı. Transplantasyon ve plastik cerrahi tecrübelerinden verdiği örneklerle 'Bazen en önemli organ bağışlanan bir organdır; bazen de aynaya yeniden bakabilme cesaretidir' ifadelerini kullandı ve 'bazen bir insanın hayatını değiştiren şey, karşısındaki hekimin nasıl bir insan olduğudur' dedi.

Rektör Özkan, beyaz önlüğün bir ayrıcalık değil, büyük bir sorumluluk ve emanet olduğuna dikkat çekti ve öğrencilere meslek hayatları boyunca asla unutmamaları gereken üç cümleyi öğütledi: 'Bilmiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Bir kez daha kontrol edelim.' Tıpta kibirin güvenlik sorunu yaratabileceğini vurgulayarak, iyi hekimin her şeyi bilen değil bilmediğini fark eden ve hastası için egosundan vazgeçebilen kişi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesinin klinik ve araştırma başarıları:

Rektör Özkan, üniversitenin organ nakli ve rekonstrüktif cerrahi alanındaki tarihi başarılarına değindi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibiyle yapılan çalışmalar arasında Türkiye'nin ilk çift kol nakli, dünyanın ilk başarılı kadavradan rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz nakli gibi önemli dönüm noktaları hatırlatıldı. Özkan, geçen hafta Brezilya'daki uluslararası rahim nakli toplantısına katıldığını ve Antalya'da yıllar önce yapılan ameliyatların bugün uluslararası tıp literatürüne yön verdiğini kaydetti.

Üniversitenin altyapı ve araştırma imkânlarıyla ilgili gelişmeler de paylaşıldı: uzun süredir atıl durumda olan Morfoloji Binası'nın tamamlandığı ve kısa süre içinde açılacağı müjdelendi. Ayrıca İleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Türkiye'de üniversite temelli ilk CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi'nin kurulduğu bildirildi. Bu ileri teknolojiyle bağışıklık hücrelerinin kanserle mücadele için yeniden programlanabildiği ve özellikle kan kanseri hastalarına yeni tedavi seçenekleri sunulacağı ifade edildi.

Geleceğin hekimi ve teknolojinin rolü:

Rektör Özkan, yapay zekâ, robotik cerrahi ve genetik bilimlerin tıbbı hızla değiştirdiğini hatırlatarak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: 'Yapay zekâ riskleri hesaplayabilir ancak hangi insani ve etik değerleri koruyacağınıza siz karar verirsiniz.' Geleceğin başarılı hekiminin teknolojiyle yarışan değil, teknolojiyi insanlığın hizmetine sunabilen hekim olacağını, bu nedenle yalnızca anatomi değil, insanı da öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Bilimin neyin mümkün olduğunu söyleyeceğini, etiğin neyin doğru olduğunu sorgulatacağını ve vicdanın insanı unutmamalarını sağlayacağını belirtti.

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği geleceği hatırlatarak sürdüren Rektör Özkan, öğrencilere, ailelere ve öğretim üyelerine teşekkür edip 'Geride yalnızca başarılı ameliyatlar veya akademik unvanlar değil; size güvenmiş insanların minnetini ve insanlığınızdan ödün vermeden hekimlik yapmış olmanın huzurunu bırakmanızı diliyorum. Önlüğünüz beyaz kalsın, bilginiz derinleşsin, vicdanınız hiçbir zaman körelmesin. Aramıza hoş geldiniz' sözleriyle seslendi.

Ödüller ve törenin kapanışı:

Konuşmanın ardından Rektör Özkan, fakülteyi Türkiye'de tercih edenler arasında dereceler alan öğrencilere başarı bursları verdi; Türkiye 658.'si Elif Küçük ve Türkiye 1235.'si Eylül Duran başarı bursu ile ödüllendirildi ve beyaz önlükleri törenle giydirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise fakültenin eğitim çalışmalarından ve dereceye girenlere verilen bursların yanı sıra birçok öğretim üyesinin öğrencilerin eğitim hayatlarına sağladığı burslardan bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GELENEKSEL &quot;BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ&quot; BÜYÜK BİR COŞKUYLA...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE GELENEKSEL "BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ" BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada
images

ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti
images

Ankara'da resmi temas: Fidan ve Anand dışişleri bakanlığında görüştü
images

Resmi törenle karşılanan Mark Carney'e protokol selamı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı

Öğrenciler için yeni kapalı spor salonları inşa ediliyor

ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti

Ankara'da resmi temas: Fidan ve Anand dışişleri bakanlığında görüştü

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı