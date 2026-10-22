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Kampüste barikat: ULB öğrencileri eğitim maliyetlerine karşı eylemde

Brüksel'de ULB Solbosch kampüsünde öğrenciler ve akademisyenler, harç artışı, ders geçme reformu ve ulaşım zamlarını protesto ederek 06.00'te barikat kurdu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kampüste barikat: ULB öğrencileri eğitim maliyetlerine karşı eylemde

Brüksel'de kampüs işgali:

Belçika’nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Brüksel Hür Üniversitesi (ULB) Merkez Solbosch kampüsünde öğrenciler, hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla yerel saatle 06.00'da eylem başlattı. Gen-Z Contre-Attaque adlı öğrenci birliğinin organize ettiği ve gün boyu sürecek eylemde kampüsün ana girişleri barikatlarla kapatıldı. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve üniversite çalışanları da destek verdi.

Barikatlar ve katılım:

Eylemciler, üniversite harç ücretinin 835 eurodan 1.194 euroya çıkarılmasıyla yaşanan %43 oranındaki artışın ve bunun öğrencilerin %58'ini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Kampüs girişlerindeki barikatlar, dayanışma gösterilerini görünür kılmak ve taleplerini güçlendirmek amacıyla kuruldu. Organizatörler kampüs yönetiminden bugün derslerin iptal edilmesini talep etti.

Talepler ve kamu etkinlikleri:

Öğrenciler sadece harç artışına değil, aynı zamanda ders geçme sistemindeki değişikliklere, toplu taşıma ücretlerindeki zamlara ve protesto hakkını kullananlara yönelik polis müdahalelerine tepki gösterdi. Eylemciler reformların elitçi bir yaklaşımı pekiştirdiğini ve öğrencileri desteklemekten çok elemeye dayalı bir sistem inşa ettiğini savundu. Üniversite içinde ayrıca gün boyu akademisyenler ve araştırmacılar tarafından düzenlenen Toplum Dersleri gerçekleştirilecek; bu derslerin hareketin karşı çıktığı politikaları görünür kılması ve öğrenci dayanışmasını güçlendirmesi amaçlanıyor.

Organizatörler ayrıca üniversitenin temizlik gibi hizmetlerde uyguladığı taşeron sistemi sonlandırmasını talep etti. Eylemde söz alan bir öğrenci, öğrencilerin görüşlerini duyurmak için kampüs girişinde barikat uyguladıklarını, konser ve etkinliklerle seslerini yükselttiklerini ve harç ile ulaşım zamlarına karşı çıktıklarını belirtti. Aynı konuşmada ordunun aldığı bütçelere ilişkin eleştiriler de dile getirildi.

Eylemin ilerleyen saatlerinde kampüs içi ve çevresinde protestoların şekli, yetkililerin ve üniversite yönetiminin vereceği yanıtla birlikte takip edilecek.

ELÇİKA&#039;DA HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLER, BRÜKSEL HÜR ÜNİVERSİTESİ (ULB) ANA...

ELÇİKA'DA HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLER, BRÜKSEL HÜR ÜNİVERSİTESİ (ULB) ANA KAMPÜSÜNDE GİRİŞLERİ BARİKATLARLA KAPATARAK, YÜKSELEN EĞİTİM GİDERLERİNE KARŞI EYLEM BAŞLATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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