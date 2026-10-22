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Boşalan konteyner bölgeleri yıkanıyor: Battalgazi'de temizlik seferberliği

Battalgazi Belediyesi, yeni iş yerlerinin teslimiyle boşalan konteyner çarşısı alanlarını süpürüp yıkayarak atıkları topladı ve trafiğe açtı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Boşalan konteyner bölgeleri yıkanıyor: Battalgazi'de temizlik seferberliği

Konteynerlerin kaldırılması sonrası çalışmalar:

Battalgazi Belediyesi, yeni iş yerlerinin teslim edilmesiyle birlikte kaldırılan geçici konteyner çarşılarının bulunduğu alanlarda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. 6 Şubat depremleri sonrasında esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulan bu çarşılar, kalıcı dükkânların teslim edilmesiyle boşaldı ve belediye ekipleri bölgedeki düzenlemelere başladı.

Öğretmenevi alanında yürütülen temizlik:

Öğretmenevi Konteyner Çarşısının kaldırılmasının ardından alanda biriken atıklar toplandı. Ekipler önce süpürme ve atık toplama işlemleri gerçekleştirdi, ardından yıkama çalışması yaparak alanı temizledi ve trafiğe açtı.

Belediyenin koordinasyonu ve hizmet süreci:

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, tahliye, taşınma ve geçici yerleşim süreçlerinde verilen destekle bağlantılı olarak sürüyor. Çalışmalar, hem çevresel düzen hem de halk sağlığı açısından önem taşıyor; benzer noktalarda temizlik programlarının devam edeceği belirtiliyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KONTEYNERLERİN KALDIRILDIĞI ALANLARDA TEMİZLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KONTEYNERLERİN KALDIRILDIĞI ALANLARDA TEMİZLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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