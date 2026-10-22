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Büyükçekmece'deki cinayetin faili araçta ölü bulundu

Büyükçekmece'de 21 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırının faili, Bağcılar'da bir araç içinde ölü bulundu; olay yerinde kovan ve bıçak ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:32

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Büyükçekmece'deki cinayetin faili araçta ölü bulundu

Büyükçekmece'deki cinayetin faili araçta ölü bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen silahlı olayda bir kişinin yaşamını yitirmesi ve iki kişinin yaralanmasının ardından, olayın faili olduğu değerlendirilen kişi Bağcılar'da bir araç içinde ölü bulundu.

olay ve ilk bulgular:

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde Yasin Binarcı (26) hayatını kaybetti, M.I. (20) ve Y.B. (26) ise silahla yaralandı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

failin bulunması ve soruşturma:

Dün akşam Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında, bir aracın içinde cansız beden bulundu. Araçta ölü olarak bulunan kişinin Mehmet Emin Yüksel olduğu ve Büyükçekmece'deki cinayetin faili olduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada 2 adet 9 milimetrelik kovan ve 1 bıçak ele geçirildi. Aracı terk ederek kaçtığı belirtilen üç şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE EVDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 ŞAHSINDA YARALANDIĞI SİLAHLI OLAYIN FAİLİ...

BÜYÜKÇEKMECE’DE EVDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 ŞAHSINDA YARALANDIĞI SİLAHLI OLAYIN FAİLİ, BAĞCILAR’DA BİR ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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